Alberto Razzetti ha delineato un quadro dettagliato della sua preparazione atletica, rilasciando un’intervista in occasione del Meeting di Livorno. L’atleta ha evidenziato uno stato di forma inedito e ha anticipato una stagione agonistica particolarmente impegnativa. Ha rivelato di aver intrapreso un blocco di allenamenti intensivo a partire da gennaio, un periodo che ha definito come il più proficuo della sua carriera: “Mai lavorato così tanto come quest’anno”. Nonostante i test cronometrici abbiano già fornito riscontri positivi, Razzetti ha ammesso che la sua brillantezza fisica non ha ancora raggiunto il picco ottimale, suggerendo margini di miglioramento in vista degli appuntamenti cruciali.

Il Meeting di Livorno e la gara di Losanna sono stati appuntamenti strategici, fungendo da importanti test in vasca lunga. Queste competizioni, svoltesi a metà del ciclo di preparazione, sono state fondamentali per valutare la condizione atletica prima dell’imminente periodo di scarico, propedeutico agli Assoluti. Gareggiare in queste occasioni ha permesso a Razzetti di ottenere stimoli cronometrici preziosi e di affinare le sensazioni fondamentali necessarie per perfezionare ogni aspetto della sua preparazione in vista degli obiettivi stagionali.

La stagione agonistica 2026: obiettivi e sfide

Il calendario agonistico di Alberto Razzetti per il 2026 si prospetta lungo e ricco di sfide. Dopo gli Assoluti, che si terranno a Riccione dal 14 al 18 aprile, l’attenzione si sposterà verso l’evento clou della stagione: gli Europei, attesi per metà agosto.

Per questa prestigiosa competizione continentale, Razzetti ha confermato che si cimenterà in tre delle sue specialità principali, puntando a lasciare il segno nei 200 misti, nei 200 delfino e nei 400 misti. Queste gare rappresentano il fulcro della sua preparazione e le maggiori aspettative per la stagione.

In aggiunta agli impegni europei, Razzetti ha annunciato una partecipazione significativa anche agli Assoluti. Oltre alle sue specialità, prenderà parte ai 100 delfino e, qualora la sua condizione fisica lo permetterà, contribuirà anche alla staffetta dei 200 stile libero. Questa versatilità dimostra la sua determinazione a massimizzare ogni opportunità competitiva e a testare le sue capacità su più fronti, consolidando la sua preparazione in vista degli appuntamenti internazionali.

Il valore della condivisione nel percorso sportivo

Un aspetto significativo della vita di Alberto Razzetti, che arricchisce il suo percorso sportivo, è la condivisione della passione per il nuoto con il fratello Enrico, anch’egli atleta. Alberto ha sottolineato l’importanza di questo legame, definendo “bello condividere la vita” con un familiare che pratica lo stesso sport. Questa vicinanza permette una comprensione reciproca delle sfide, delle gioie e delle fatiche quotidiane dell’allenamento, creando un supporto e una motivazione aggiuntivi che contribuiscono al benessere e alle prestazioni di entrambi gli atleti. La presenza di un fratello con cui condividere la stessa disciplina aggiunge una dimensione unica e preziosa all’esperienza agonistica di Razzetti.