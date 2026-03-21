Si accende l'attesa per il debutto ufficiale di Carlos Alcaraz e João Fonseca, protagonisti di un match valido per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami 2026. L'incontro, che segna il principio di una nuova rivalità nel tennis mondiale, prenderà il via nella sessione serale del day 3, non prima delle 19:00 locali (mezzanotte in Italia). L'evento sarà in diretta testuale.

Alcaraz-Fonseca: il primo duello ufficiale

Questo duello rappresenta il primo scontro ufficiale tra i due tennisti. In precedenza, si erano affrontati solamente in un'esibizione lo scorso dicembre, vinta da Alcaraz con il punteggio di 7-5, 2-6, 10-8.

Il cemento di Miami ospiterà il loro primo incontro con punti in palio.

Il percorso di João Fonseca

João Fonseca, attualmente al 39° del ranking mondiale, ha iniziato la stagione con alti e bassi. Dopo le sconfitte all'esordio all'Australian Open e a Buenos Aires, ha trovato riscatto a Rio de Janeiro con una vittoria e ha raggiunto gli ottavi a Indian Wells. Nonostante il buon risultato, il suo ranking è sceso dal 35° al 39° per la perdita di punti Challenger dell'anno precedente. A Miami, Fonseca ha superato il primo turno battendo Fabian Maroszan per 6-4, 3-6, 6-2, guadagnandosi la sfida contro Alcaraz.

Carlos Alcaraz: successi e la recente sconfitta

Carlos Alcaraz arriva a Miami dopo aver interrotto una striscia di sedici vittorie consecutive e 34 successi sul cemento.

La sua corsa si è fermata in semifinale a Indian Wells contro Daniil Medvedev (6-3, 7-6). Nonostante la sconfitta, la stagione dello spagnolo è brillante, con i titoli all'Australian Open e all'ATP 500 di Doha. Alcaraz cercherà di riprendere il cammino vincente in questo importante Masters 1000.