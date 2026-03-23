Dopo la sconfitta contro Sebastian Korda al Masters 1000 di Miami, il tennista Carlos Alcaraz ha espresso apertamente la sua frustrazione. Il campione spagnolo ha riflettuto sulla particolare pressione che avvertono i suoi avversari, sottolineando come la posta in gioco sembri spesso sbilanciata: “Quando vinci tornei e hai un ottimo record di vittorie e sconfitte, tutto diventa più facile in termini di pressione avvertita dagli avversari. Sento che hanno più da guadagnare che da perdere in quelle partite”.

Il tennista ha approfondito il suo pensiero, definendo la situazione fastidiosa: “Credo che i giocatori contro cui gioco non abbiano la stessa pressione che sentono di solito quando giocano contro altri giocatori”.

Ha ammesso la necessità di accettare questa realtà e di prepararsi meglio per il futuro: “Devo solo essere preparato... Anche se Korda ha giocato, direi, al di sopra del suo livello abituale, io ero lì... Cercherò di giocare meglio in quei momenti”.

Consapevole della necessità di ricaricare le energie, Alcaraz ha annunciato l'intenzione di prendersi una pausa: “Devo staccare la spina, tornare a casa, rilassarmi con la famiglia e prepararmi alla stagione sulla terra battuta”. Un periodo di riposo fondamentale per i prossimi impegni.

La sconfitta contro Korda a Miami

La sfida contro Sebastian Korda, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, si è conclusa con la sconfitta di Alcaraz per 6‑3, 5‑7, 6‑4.

Korda ha dimostrato una solida prestazione nei frangenti decisivi, riuscendo a imporsi nei momenti di maggiore tensione. Alcaraz ha riconosciuto di non aver giocato al suo massimo nei punti cruciali, ma ha comunque valutato la sua partita complessivamente buona.

L'analisi post-partita ha ulteriormente chiarito la prospettiva di Alcaraz. Il tennista ha riconosciuto la superiorità dell'avversario: “Korda è stato incredibile oggi. È stato migliore nei momenti tesi del match. Per me è stata la chiave della partita”. Questa osservazione rafforza la sua convinzione che gli avversari, quando lo affrontano, non sperimentino lo stesso livello di pressione che solitamente caratterizza le loro partite. Tale dinamica suggerisce che Alcaraz stia vivendo un periodo di profonda riflessione sul suo status di favorito e sull'influenza psicologica che la sua posizione esercita sui tennisti che lo sfidano.