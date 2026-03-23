Carlos Alcaraz, l'attuale numero uno del mondo, ha manifestato una palpabile frustrazione in seguito alla sconfitta subita contro Sebastian Korda durante la terza giornata del prestigioso Masters 1000 di Miami. In una conferenza stampa post-partita, il giovane tennista spagnolo ha approfondito una riflessione sul suo status e su come il costante successo nei grandi tornei possa, paradossalmente, rendere l'approccio ai suoi avversari più agevole. Questi ultimi, infatti, percepirebbero una minore pressione rispetto a quanto solitamente accade, un fattore che incide profondamente sull'equilibrio psicologico del confronto e sul peso delle aspettative che gravano sul campione.

Le parole di Alcaraz sulla pressione psicologica degli avversari

“È chiaro che quando si vincono tornei importanti e si vanta un ottimo record di vittorie e sconfitte, la situazione si semplifica notevolmente per gli avversari in termini di pressione avvertita”, ha spiegato Alcaraz con onestà. Ha poi proseguito, chiarendo ulteriormente il suo punto di vista: “I giocatori che affrontano me, o in generale i migliori al mondo, sentono di avere più da guadagnare che da perdere in queste specifiche partite. Credo fermamente che non avvertano la stessa pressione che solitamente provano quando giocano contro altri tennisti e, a dire il vero, questa dinamica non è affatto ideale. È un po’ fastidioso, ma è una realtà che bisogna accettare come parte integrante del gioco.

L'unica via è continuare a dare il 100% in ogni singolo punto e match.”

Riguardo alla recente sfida contro Korda, il campione di Murcia ha ammesso con lucidità: “A essere sincero, in questo specifico match non sono riuscito a trovare un modo efficace per ribaltare la situazione o per imporre il mio gioco. Tuttavia, sono pienamente consapevole che d’ora in poi i miei avversari affronteranno le partite con questo medesimo approccio e questa mentalità. Devo essere preparato a ciò. Anche se Korda ha giocato, direi, al di sopra del suo livello abituale, io ero lì, ho lottato e ho avuto le mie occasioni. Per le prossime sfide, devo partire dal presupposto che giocheranno sempre al massimo delle loro capacità, anche se sono certo che avrò le mie opportunità.

Cercherò di migliorare il mio gioco nei momenti cruciali, su quei punti decisivi, tentando di tenerli costantemente sotto pressione e, idealmente, fuori dal match.”

La necessità di una pausa e la preparazione per la terra battuta

Alcaraz ha infine sottolineato l'importanza di un imminente periodo di riposo e recupero: “Probabilmente tornerò a casa, un momento che attendo con grande impazienza, per rilassarmi qualche giorno con la mia famiglia e i miei amici più stretti. Non so esattamente quanto tempo libero mi concederà la mia squadra, dato che la cruciale stagione sulla terra battuta è ormai proprio dietro l'angolo. Ho in programma alcuni tornei estremamente importanti su questa superficie e non vedo l'ora di affrontarli.

Penso sia assolutamente fondamentale prendermi qualche giorno di pausa, staccare la spina completamente, ricaricare le batterie sia fisicamente che mentalmente e prepararmi al meglio per la stagione sul rosso, che richiede una condizione fisica e mentale impeccabile.”