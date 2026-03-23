Un momento di inusuale tensione ha segnato la sfida di Carlos Alcaraz contro Sebastian Korda al torneo di Miami. Il giovane tennista spagnolo, numero uno del mondo, è stato eliminato in tre set dall'americano, mostrando sul campo una frustrazione raramente vista nel suo carattere solitamente solido. La vittoria di Korda, frutto di una prestazione brillante, ha evidenziato le difficoltà di Alcaraz nel gestire la pressione e l'elevato livello avversario.

Nel corso del match, mentre si trovava sotto di un set e di un break, Alcaraz si è rivolto al proprio angolo con un sfogo eloquente: “Me ne vado a casa, me ne vado a casa.

Al massimo posso fare un 6‑3, 6‑4, 6‑3, 7‑5… più di così non posso”. Queste parole hanno catturato l'intensità del suo disagio, dove il controllo del gioco gli è spesso sfuggito per i colpi spettacolari di Korda.

Le reazioni e il precedente di Indian Wells

Questo episodio richiama un'altra dichiarazione di Alcaraz, dopo una vittoria combattuta a Indian Wells contro Arthur Rinderknech: “Contro di me sono tutti Roger Federer”. Tale affermazione evidenzia la pressione che il tennista spagnolo percepisce, spingendo gli avversari a esprimere il loro miglior tennis. La sconfitta a Miami è un momento di riflessione cruciale per Alcaraz, che deve accettare di non poter sempre imporre il proprio ritmo.

La sfida con Korda ha palesato la sua difficoltà nell'accettare la superiorità avversaria in certe fasi, con nervosismo e frustrazione emersi chiaramente, in una delle rare occasioni in cui ha mostrato apertamente emozioni negative.

Il disagio in campo e le prospettive future

Il disagio di Alcaraz si è manifestato ulteriormente durante la partita, con frasi rivolte al suo box come: “Oggi non posso più! È un non fermarsi! Voglio già andare a casa! Non posso più!”. Queste espressioni hanno confermato un momento di saturazione per il tennista, che ha lasciato il campo visibilmente provato da fatica e pressione.

La sconfitta contro Korda, in tre set dopo oltre due ore, segna un passaggio delicato nella stagione di Alcaraz. Il giovane spagnolo dovrà concentrarsi sulla gestione delle emozioni e sulla reazione nei momenti difficili, aspetti cruciali per consolidare il suo status ai vertici mondiali.