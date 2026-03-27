Alessia Trost, figura di spicco dell'atletica italiana degli ultimi anni, si è raccontata in un'intervista approfondita, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera e analizzando i cambiamenti che hanno segnato il salto in alto e l'intero movimento azzurro. Finalista olimpica, bronzo mondiale indoor e tra le poche atlete italiane ad aver superato i due metri, Trost ha condiviso la sua esperienza di anni vissuti ai massimi livelli, tra le forti aspettative, gli infortuni e le decisioni complesse.

Durante il dialogo, Trost ha affrontato il tema della pressione legata al fisico nel salto in alto, evidenziando come il corpo sia costantemente sotto esame: «Il tema del fisico è centrale: peso, forma e pressione sono aspetti con cui ogni atleta deve fare i conti».

Ha inoltre riflettuto sulla mancanza di una grande erede nel panorama italiano, dopo campionesse del calibro di Sara Simeoni, Antonietta Di Martino, Elena Vallortigara e lei stessa, sottolineando le fasi alterne vissute dal salto in alto femminile in Italia.

Il rapporto con il gruppo azzurro e la scelta del ritiro

Alessia Trost ha parlato anche del suo legame con il gruppo azzurro e con Gianmarco Tamberi, rimarcando l'importanza della coesione e del sostegno reciproco tra gli atleti. La decisione di ritirarsi nel 2024 è maturata al termine di un percorso intenso e ricco di soddisfazioni, ma anche di notevoli sacrifici: «Dopo tanti anni ad altissimo livello, arriva il momento di fermarsi e riflettere su cosa resta di una carriera così intensa».

La nuova Italia vincente e il futuro dell'atletica

Trost ha analizzato i cambiamenti avvenuti nell'atletica italiana nell'ultimo decennio, descrivendo l'emergere di una nuova Italia vincente, frutto di un lavoro di squadra e di una mentalità rinnovata rispetto al passato. Ha evidenziato la crescita del movimento, ma ha anche sottolineato la necessità di continuare a investire sui giovani e sulle nuove generazioni per assicurare continuità ai successi recenti.

L'intervista si è conclusa con una profonda riflessione sul significato di essere atleta, donna e simbolo dello sport italiano: un percorso intriso di passione, dedizione e responsabilità, che lascia un'eredità significativa per chiunque vorrà raccoglierla in futuro.