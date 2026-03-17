Alice Pazzaglia è a un passo dal trionfo nella Coppa Europa generale di sci alpino. La ventitreenne sciatrice pisana domina la classifica con 886 punti, vantando un solido margine di 300 lunghezze sulla svizzera Stefanie Grob, 359 su Sara Allemand e 390 sull’altra elvetica Hanine Maechler. Con le Finali, previste tra Saalbach e Schladming dal 20 al 25 marzo, e sole quattro gare ancora da disputare – una per ciascuna specialità: discesa libera, superG, gigante e slalom – la sua leadership appare ormai inattaccabile, preannunciando una festa imminente in Austria.

Questa stagione ha visto Alice Pazzaglia protagonista assoluta, con tre vittorie in Coppa Europa – il gigante di Mayrhofen e due slalom a Chamonix – e un totale di sette podi. Tale costanza di rendimento le ha permesso di assicurarsi anche la coppa di specialità nello slalom, con 500 punti contro i 364 di Hanine Maechler. L'atleta azzurra ha inoltre partecipato a sette gare di Coppa del Mondo, a testimonianza della sua progressiva crescita tecnica e del suo valore. L'ambiente è concorde nell'affermare che "la missione è ormai compiuta", e l'attesa per il trofeo generale è palpabile.

Un trionfo storico per lo sci italiano

La conquista della Coppa Europa generale di sci alpino rappresenta un risultato di grande prestigio per l'Italia, un evento tutt'altro che comune.

L'ultima sciatrice azzurra a riuscirci fu Lisa Magdalena Agerer nel 2012. Precedentemente, l'albo d'oro annovera i nomi di Lara Magoni (1992) ed Elena Matous (1974). Nel settore maschile, l'ultimo a sollevare il trofeo fu Giovanni Franzoni nel 2022, che quattro anni più tardi ha poi brillato con una medaglia d'argento in discesa libera alle Olimpiadi e una vittoria nella discesa di Kitzbuehel. Pazzaglia si prepara dunque a succedere all'austriaca Nadine Fest, consolidando la promettente crescita del movimento femminile italiano nello sci alpino.

Il circuito della Coppa Europa

La Coppa Europa di sci alpino si configura come il secondo livello di competizione internazionale, immediatamente inferiore alla Coppa del Mondo.

L'edizione in corso, la cinquantacinquesima della sua storia, si avvia alla conclusione il 25 marzo a Schladming. Il calendario stagionale ha visto lo svolgimento di gare in tutte le specialità, con alcune riprogrammazioni e cancellazioni. Alice Pazzaglia, che secondo gli ultimi aggiornamenti è leader anche nella classifica di slalom con 440 punti, si conferma una delle protagoniste assolute di questa stagione, proiettata verso un imminente e definitivo salto nel massimo circuito internazionale.