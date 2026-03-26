La stagione internazionale dello sci alpino si è appena conclusa, portando all'Italia un risultato di grande prestigio: ben sei atleti azzurri si sono assicurati un posto fisso nella prossima Coppa del Mondo. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alle eccezionali prestazioni ottenute nella Coppa Europa, il circuito propedeutico al massimo livello. Il regolamento, infatti, è chiaro: i primi tre classificati di ogni specialità nella Coppa Europa acquisiscono il diritto a un posto garantito nel prestigioso circuito mondiale.

Tra le figure di spicco, emerge con forza il nome di Alice Pazzaglia, vera mattatrice della stagione.

L'atleta italiana ha dominato la classifica generale della Coppa Europa, aggiudicandosi anche la vittoria nello slalom e conquistando un significativo terzo posto nel gigante. Il suo successo poliedrico sottolinea la profondità del talento azzurro.

Gli atleti italiani qualificati per la Coppa del Mondo

Oltre a Pazzaglia, altri cinque talenti italiani hanno brillantemente conquistato il diritto a gareggiare stabilmente nella Coppa del Mondo, garantendo una presenza azzurra robusta e competitiva. Questi atleti sono:

Sara Allemand : ha brillato imponendosi come prima classificata nel SuperG, dimostrando grande padronanza della velocità.

: ha brillato imponendosi come prima classificata nel SuperG, dimostrando grande padronanza della velocità. Giulia Valleriani : ha conquistato un eccellente secondo posto nello slalom, confermando le sue doti tecniche tra i pali stretti.

: ha conquistato un eccellente secondo posto nello slalom, confermando le sue doti tecniche tra i pali stretti. Sophie Mathiou : si è distinta nel gigante, raggiungendo il secondo gradino del podio e mostrando grande solidità.

: si è distinta nel gigante, raggiungendo il secondo gradino del podio e mostrando grande solidità. Sara Thaler : ha ottenuto un prezioso terzo posto nella discesa libera, specialità che richiede coraggio e precisione.

: ha ottenuto un prezioso terzo posto nella discesa libera, specialità che richiede coraggio e precisione. Tommaso Saccardi: ha chiuso la sua stagione con un terzo posto nello slalom maschile, assicurandosi un posto nel circuito maggiore.

Questi risultati complessivi permettono all'Italia di schierare una squadra rinforzata, con sei atleti che avranno accesso diretto alle gare del circuito maggiore, senza dover passare per le qualificazioni iniziali.

Un vantaggio strategico non indifferente per la prossima annata sportiva.

La stagione di Coppa Europa 2026: un bilancio positivo

La Coppa Europa di sci alpino 2026 ha rappresentato un banco di prova fondamentale per molti atleti emergenti. La stagione femminile, in particolare, ha visto un calendario intenso, con l'inizio il 1° dicembre 2025 a Zinal, in Svizzera, e la conclusione il 25 marzo 2026 a Schladming, in Austria. Delle 33 gare previste, ben 32 sono state regolarmente disputate, offrendo ampie opportunità di confronto e crescita. In questo contesto, Alice Pazzaglia non solo ha vinto la classifica generale, ma si è anche imposta nello slalom speciale, mentre Sara Allemand ha trionfato nel SuperG.

Questi successi evidenziano la vitalità e il potenziale del movimento sciistico italiano femminile.

Con la conclusione della stagione agonistica, gli atleti si concederanno ora un periodo di riposo, per poi concentrarsi sulla preparazione estiva. Questa fase, che includerà allenamenti su ghiacciaio e in Sudamerica, sarà cruciale in vista dell'inizio della prossima Coppa del Mondo, che prenderà il via con i giganti di Soelden a fine ottobre, in attesa della pubblicazione del calendario ufficiale FIS.