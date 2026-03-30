Il corridore portoghese João Almeida, portacolori della UAE Emirates XRG, ha espresso una marcata preoccupazione riguardo al suo stato di forma in vista dell'imminente Giro d'Italia. Dopo aver concluso il recente Giro di Catalogna 2026 con un risultato decisamente modesto, un trentottesimo posto che non rispecchia le sue ambizioni, il ciclista ha apertamente ammesso di non sentirsi a proprio agio in sella alla bicicletta. Questa condizione precaria lo ha spinto ad annunciare l'intenzione di sottoporsi a ulteriori e approfondite analisi mediche per comprendere le cause del suo malessere.

Un avvio di stagione al di sotto delle aspettative

La stagione agonistica di Almeida non è iniziata nel migliore dei modi, segnata da prestazioni che hanno sollevato più di un interrogativo sulla sua condizione fisica. Al Giro di Catalogna, una competizione di prestigio che si è conclusa ieri con la vittoria nella classifica generale di Jonas Vingegaard, il ciclista lusitano ha tagliato il traguardo in trentottesima posizione. Un piazzamento che lo ha visto nettamente distaccato dai vertici, confermando una forma fisica "molto lontana dal 100 per cento", come da lui stesso dichiarato. Già in questo primo scorcio del 2026, la sua preparazione aveva destato perplessità, culminate con il ritiro dalla Parigi-Nizza e una performance in Catalogna che non ha soddisfatto le attese né del team né del corridore stesso.

Le dichiarazioni del corridore e la ricerca di risposte

Almeida non ha celato le sue difficoltà, affrontando la stampa con sincerità e trasparenza. "Non mi sono sentito benissimo in bici. Le cose non vanno molto bene", ha affermato, evidenziando un disagio persistente. Ha poi aggiunto: "Devo riposarmi e magari capire cosa c’è che non va, riprendendo il lavoro in vista dei nuovi obiettivi." Il corridore ha anche minimizzato l'impatto di un recente incidente: "Sinceramente, la caduta non penso abbia avuto grande influenza. Non mi sentivo già benissimo il primo giorno, anche prima che la corsa iniziasse", suggerendo che il problema fosse preesistente. La sua preoccupazione si estende alla necessità di controlli più specifici: "Forse dobbiamo fare qualche controllo, magari qualche esame del sangue, ne parleremo con lo staff medico.

Speriamo vada tutto bene", ha concluso, manifestando la speranza di trovare presto una soluzione.

Il Giro d'Italia: un obiettivo primario in bilico

Il Giro d'Italia 2026 rappresenta l'obiettivo stagionale più ambizioso per João Almeida, che era stato designato come capitano della UAE-XRG con l'esplicita intenzione di puntare alla vittoria finale della Corsa Rosa. La prestigiosa corsa a tappe prenderà il via l'otto maggio dalla Bulgaria, segnando l'inizio di tre settimane di intense sfide. Tuttavia, la sua attuale condizione fisica, ben lontana dall'ottimale e caratterizzata da un persistente malessere, solleva seri dubbi sulla sua effettiva preparazione e sulla capacità di affrontare con la necessaria competitività le fatiche e le difficoltà di un Grande Giro. La speranza è che le analisi e il riposo possano permettergli di ritrovare la forma migliore in tempo per la partenza.