Una pesante sconfitta casalinga ha colpito il Gherdeina nella sesta partita dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio di Selva, la formazione gardenese è stata nettamente superata dai Red Bull Hockey Juniors, che si sono imposti con un perentorio 6-2. Questo risultato ha riportato la serie in perfetta parità, sul 3-3, rimandando il verdetto alla decisiva settima e ultima sfida.

La partita ha preso una piega sfavorevole per i padroni di casa fin dai primi minuti. I Red Bull Juniors hanno mostrato una partenza fulminante, siglando quattro reti in rapida successione con Kogler, Wurzer, Kirchebner e Schuster.

Il parziale di 0-4 ha immediatamente indirizzato l'incontro, lasciando poco spazio di manovra al Gherdeina. Nonostante i tentativi di reazione, la squadra gardenese non è riuscita a colmare il divario. Gli austriaci hanno gestito il vantaggio fino alla sirena finale, assicurandosi una vittoria.

La serie in equilibrio: tutto si decide in Gara-7

Con l'esito di gara-6, la serie dei quarti di finale dell'Alps Hockey League si attesta su un emozionante 3-3 complessivo. L'attenzione è ora tutta rivolta alla decisiva Gara-7, la "Bella", che si disputerà martedì 24 marzo alle ore 19.15. Questa sfida finale determinerà l'accesso alle semifinali. La squadra che prevarrà affronterà l'EK Die Zeller Eisbären.

Nell'altra semifinale si contrapporranno il Merano e il KHL Sisak.

Il cammino verso le semifinali: attesa per lo scontro finale

Il Gherdeina, che in precedenza aveva condotto la serie, si trova ora in una posizione di grande pressione, costretto a giocarsi il tutto per tutto nell'ultimo atto contro i Red Bull Juniors, che hanno dimostrato grande solidità e capacità di reazione. L'attesa per questa Gara-7 è palpabile. Entrambe le formazioni hanno mostrato momenti di forza e debolezza, rendendo l'esito finale imprevedibile. Chi saprà gestire meglio la tensione e capitalizzare le proprie opportunità proseguirà il cammino nella competizione.