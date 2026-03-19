Amaurys Perez, figura iconica della pallanuoto italiana, ha ripercorso la sua straordinaria carriera e il suo profondo legame con il Settebello, la nazionale italiana. Il suo viaggio sportivo, iniziato a Cuba, lo ha condotto in Italia nel 2004, dove è diventato un pilastro della squadra azzurra. Perez ha ricordato con viva emozione il momento cruciale della convocazione da parte dell'allora commissario tecnico Sandro Campagna, che lo volle in squadra per affrontare le "bestie" delle competizioni internazionali. "Sarei venuto subito, anche la stessa notte", ha affermato Perez, evidenziando la sua immediata e incondizionata disponibilità a mettersi al servizio della nazionale.

L'arrivo di Perez nel panorama della pallanuoto italiana ha segnato l'inizio di un decennio di successi memorabili. Tra questi spiccano l'argento conquistato nella World League a Firenze, il prestigioso oro mondiale nel 2011 a Shanghai e l'emozionante argento olimpico a Londra 2012. Perez ha sottolineato come la decisione di Campagna di includerlo nel Settebello fu inizialmente accolta da non poche critiche. Tuttavia, i trionfi ottenuti sul campo hanno rapidamente capovolto l'opinione pubblica, trasformando le perplessità iniziali in unanime apprezzamento: "Campagna era stato tanto criticato al momento della mia convocazione... poi quando abbiamo vinto, subito tutti a dire bravo Campagna". Dopo il successo alle Olimpiadi, fu lo stesso Campagna a incoraggiarlo a partecipare a "Ballando con le stelle", intuizione che mirava a dare maggiore visibilità e popolarità al Settebello presso il grande pubblico.

Impegno Sociale e Formazione Universitaria

Oltre alla sua brillante carriera sportiva, Amaurys Perez dimostra oggi un notevole impegno sociale e una costante dedizione alla formazione personale. Attualmente, sta intraprendendo un percorso di studi presso l'Università di Tor Vergata con l'obiettivo di diventare insegnante di sostegno. Parallelamente, si dedica attivamente all'inclusione attraverso lo sport, lavorando con grande passione e sensibilità con ragazzi affetti da autismo e sindrome di Down. Il suo percorso attuale è un chiaro esempio di come lo sport possa essere un potente veicolo di crescita, integrazione e opportunità per i giovani con disabilità.

In linea con questi valori, l'Università di Tor Vergata ha recentemente formalizzato il proprio impegno verso l'inclusione, siglando una significativa convenzione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Questo accordo strategico è finalizzato a promuovere e sviluppare un'azione coordinata e sistematica tra l'ateneo e il CIP. Gli obiettivi principali includono l'orientamento e l'avvio all'attività sportiva per le persone con disabilità che afferiscono all'università, la sperimentazione di percorsi di collaborazione e iniziative congiunte, l'organizzazione di attività didattiche specifiche e l'attivazione di percorsi formativi mirati al conseguimento di crediti o qualifiche tecniche. La convenzione prevede inoltre l'elaborazione e la partecipazione a progetti di ricerca, anche con finanziamenti europei o nazionali, e lo sviluppo di ogni altra attività scientifica, educativa e culturale di interesse comune, come seminari, master e convegni.

La Visione di Perez sul Futuro del Settebello

Guardando all'attuale composizione della nazionale italiana di pallanuoto, Perez esprime una profonda fiducia e un cauto ottimismo. "Al Settebello dobbiamo solo dare tempo. Ci sono dei ragazzi che fanno paura. Serviranno un paio d’anni, ma poi sicuramente vedremo i risultati", ha dichiarato l'ex campione. Le sue parole riflettono la consapevolezza della presenza di un vivaio di giovani talenti all'interno della squadra e la convinzione che, con il giusto periodo di maturazione e il supporto adeguato, il Settebello potrà nuovamente raggiungere e mantenere posizioni di vertice nel panorama internazionale della pallanuoto.

L'intera traiettoria di Amaurys Perez incarna un messaggio potente di dedizione, resilienza e una visione aperta verso il futuro, sia nell'ambito sportivo che in quello dell'impegno sociale.

Il suo esempio, unito alle innovative iniziative di inclusione promosse dall'Università di Tor Vergata e dal CIP, riafferma con forza il valore intrinseco dello sport come strumento fondamentale per la crescita personale e collettiva, capace di generare un impatto positivo e duraturo sulla società.