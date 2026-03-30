Dalla sua posizione di commissario tecnico della Nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti ha voluto esprimere il suo sostegno alla squadra azzurra, impegnata nei delicati playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Nonostante il forte legame con il calcio italiano e l'augurio sincero per una qualificazione, il tecnico ha chiarito che non potrà seguire direttamente la partita dell'Italia. La sua attenzione è infatti interamente rivolta agli impegni della Seleção. "Spero vivamente che l’Italia possa qualificarsi per i Mondiali", ha affermato Ancelotti durante una conferenza stampa tenutasi a San Paolo, "ma domani non potrò vedere la Nazionale.

Dobbiamo concentrarci e prepararci al meglio per la nostra imminente partita contro la Croazia".

In merito alla preparazione del Brasile per l'importante appuntamento iridato, Ancelotti ha rivelato dettagli significativi. Il tecnico ha confermato di avere già definito sia la formazione titolare per il debutto ai Mondiali, fissato per il 13 giugno contro il Marocco, sia la lista definitiva dei calciatori convocati per la competizione. "Ora abbiamo un’idea molto chiara e precisa", ha spiegato, "ho già stabilito la formazione che scenderà in campo per la prima partita e anche l'elenco finale dei convocati". Queste dichiarazioni sottolineano la profonda preparazione e la fiducia del ct, che ha ribadito come il Brasile sia ormai "pronto" per affrontare l’esordio nel torneo più prestigioso del calcio mondiale.

La serenità e la fiducia nel progetto Brasile

Ancelotti ha voluto infondere un senso di calma e tranquillità nell'ambiente, sottolineando la solidità del percorso intrapreso. "Abbiamo bisogno di mantenere la calma e la serenità", ha dichiarato il commissario tecnico, "perché tutto lo staff è profondamente convinto che siamo sulla strada giusta. Il lavoro che abbiamo svolto finora è stato buono e ci dà grande fiducia per il futuro".

L'ammirazione di Ancelotti per Luka Modric

Non sono mancate parole di grande stima e ammirazione da parte del ct per Luka Modric, il talentuoso centrocampista croato che attualmente milita nel Milan e con cui Ancelotti ha avuto modo di lavorare intensamente durante la sua esperienza al Real Madrid.

"Modric è un calciatore eccezionale che può giocare in tutte le posizioni del centrocampo", ha evidenziato Ancelotti, "perché è un centrocampista completo e incredibilmente moderno. È senza dubbio uno dei migliori giocatori che abbia mai avuto l'onore di allenare e un professionista spettacolare, animato da una passione straordinaria per il calcio. Semplicemente, non esiste un giocatore con le sue caratteristiche e la sua qualità sul mercato mondiale".

Nel frattempo, l’Italia si trova ad affrontare un momento cruciale per la sua partecipazione ai Mondiali 2026. La squadra azzurra, avendo concluso il proprio girone di qualificazione al secondo posto, dovrà giocarsi l'accesso alla fase finale attraverso i playoff.

Il match decisivo, che rappresenta un appuntamento fondamentale per il futuro del calcio italiano, si disputerà a Zenica contro la Bosnia. Questa partita assume un'importanza capitale, determinando le sorti della Nazionale per la massima competizione calcistica.