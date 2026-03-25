Il trentaquattrenne velista italiano Andrea Tesei ha lasciato Luna Rossa per unirsi al Challenger britannico GB1 in vista dell'America’s Cup 2027 di vela. Il suo ingresso nel team di Ben Ainslie è stato confermato dal training camp di Cagliari, dove ha già partecipato alle prime sessioni di test con gli AC40.

Tesei vanta un'esperienza di altissimo livello, maturata in competizioni ad alta velocità. Il suo percorso include due precedenti campagne di America’s Cup con Luna Rossa, oltre a successi nella classe olimpica 49er, nel circuito SailGP e persino nello sci alpino, dimostrando una versatilità sportiva notevole.

Con l'arrivo di Tesei, il team GB1 rafforza il suo equipaggio, che già annovera il timoniere Dylan Fletcher e i trimmer Bleddyn Mon e Ben Cornish.

L'entusiasmo di Andrea Tesei per la nuova sfida

Andrea Tesei ha espresso grande soddisfazione per questa nuova fase della sua carriera: “Sono davvero onorato di far parte di questo gruppo, ci sono tantissimi campioni olimpici e medaglie olimpiche tra il team velico, il management e lo staff a terra: sono tutti incredibilmente talentuosi. Gareggeremo nel mio Paese e Napoli sarà una straordinaria sede per l’evento. La città è un anfiteatro naturale e, con il campo di regata molto vicino alla costa, sarà possibile seguire l’azione da molteplici punti di osservazione, sia da terra sia in acqua”.

Le sue parole evidenziano l'emozione di competere in casa, un aspetto sentito per il velista italiano, che avrà l'opportunità di gareggiare di fronte al pubblico nazionale in una delle location più suggestive del Mediterraneo. L'ingresso di Tesei in GB1 non solo arricchisce il team britannico con un talento riconosciuto, ma rappresenta un passo strategico importante in vista della prossima edizione dell'America’s Cup.

Napoli: la cornice spettacolare dell'America's Cup 2027

L'edizione 2027 dell'America’s Cup si terrà nella splendida città di Napoli, scelta come sede ufficiale. Il capoluogo campano offrirà un campo di regata eccezionalmente spettacolare, grazie alla sua conformazione unica e alla vicinanza del percorso alla costa.

Ciò permetterà agli spettatori di seguire le regate da molteplici punti, sia da terra che dal mare, garantendo un'esperienza immersiva. La presenza di un team britannico, rafforzato da un atleta italiano come Andrea Tesei, aggiunge interesse e fascino a una competizione che si preannuncia di altissimo livello e grande risonanza internazionale.