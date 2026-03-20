La seconda giornata del prestigioso Trofeo BPER Città di Livorno, svoltasi nella vasca lunga della Piscina Camalich, ha regalato emozioni e prestazioni di alto livello. Protagonisti indiscussi sono stati Lisa Angiolini, che ha dominato i 50 rana femminili, e Carlos D’Ambrosio, trionfatore nei 200 stile libero maschili. La senese Angiolini ha confermato il suo eccellente stato di forma, mentre il romano D’Ambrosio ha impressionato scendendo sotto la soglia dell’1’49” nella sua specialità.

Angiolini: una conferma nei 50 rana

La talentuosa Lisa Angiolini, atleta senese, ha ribadito la sua leadership nei 50 rana femminili, conquistando la vittoria con un tempo di 30″77.

Questa prestazione non solo le ha assicurato il gradino più alto del podio, ma ha anche consolidato la sua posizione di riferimento nella specialità, arrivando dopo l'importante successo ottenuto nei 200 rana nella giornata precedente. Il podio è stato completato da Arianna Castiglioni, che ha fermato il cronometro a 31″43, e da Irene Mati, terza con 31″58, a testimonianza di una gara combattuta e di alto livello tecnico.

D’Ambrosio: dominio e record personale nei 200 stile libero

Nella competizione maschile dei 200 stile libero, Carlos D’Ambrosio ha offerto una dimostrazione di forza e strategia. L'atleta ha costruito la sua vittoria con intelligenza e determinazione, prendendo il comando della gara già a metà percorso, con un passaggio in 52″16.

Ha poi mantenuto un ritmo impressionante, chiudendo la prova con un eccellente 1’48″00. Questo tempo lo ha reso l'unico nuotatore della sessione mattutina a scendere sotto il significativo muro dell’1’49”. Dietro di lui, a completare il podio, si sono piazzati Giovanni Caserta con 1’49″61 e Davide Dalla Costa con 1’49″84, in una gara che ha visto emergere il talento e la preparazione di D'Ambrosio.

Il contesto della manifestazione

Il Trofeo BPER Città di Livorno, evento di spicco nel calendario natatorio nazionale, è organizzato con grande professionalità dalla Federazione Italiana Nuoto. La manifestazione si svolge interamente nella vasca lunga della Piscina Camalich, un impianto che ha acquisito un ruolo di primaria importanza nel panorama sportivo italiano, essendo stato designato centro federale di alta specializzazione circa un anno fa.

Questo riconoscimento sottolinea l'eccellenza delle strutture e l'importanza strategica della piscina per lo sviluppo del nuoto. Il programma delle gare è intenso e proseguirà fino alla mattina di sabato 21 marzo, promettendo ulteriori sfide e risultati di rilievo.

Analisi delle prestazioni e prospettive

Le vittorie di Lisa Angiolini e Carlos D’Ambrosio al Trofeo BPER Città di Livorno assumono un significato particolare. La performance di Angiolini nei 50 rana conferma la sua costanza e affidabilità nelle gare di velocità, evidenziando una maturità atletica che la rende una protagonista consolidata. D’Ambrosio, d'altra parte, con il suo risultato nei 200 stile libero, si propone come un talento emergente di grande prospettiva.

La sua capacità di abbattere barriere cronometriche significative suggerisce un potenziale notevole per il futuro del nuoto italiano, indicando che entrambi gli atleti sono in un percorso di crescita e affermazione nel panorama agonistico.