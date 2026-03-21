Si è conclusa l’edizione 2026 del meeting BPER Città di Livorno, un evento di spicco nel panorama natatorio italiano che ha animato la piscina Camalich. Le ultime gare hanno offerto spunti significativi e confermato la forma eccellente di alcuni dei principali atleti azzurri, in particolare Lisa Angiolini, indiscussa regina della rana, e Gabriele Detti, tornato alla vittoria nei 400 stile libero. La manifestazione ha rappresentato un importante banco di prova in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali.

La trentenne senese Lisa Angiolini ha dominato le competizioni di rana, completando un impressionante trittico di successi.

Dopo aver già conquistato i 50 e i 200 metri, l’atleta ha trionfato anche nei 100 rana, fermando il cronometro a 1’07″49. Sul podio con lei, Francesca Zucca (1’08″93) e Irene Mati (1’09″25). Le prestazioni di Angiolini, allenata da Gianluca Valeri, forniscono ottime indicazioni in vista degli imminenti Assoluti primaverili di Riccione. Anche nella specialità maschile dei 100 rana si sono registrati risultati di rilievo: Lorenzo Fuschini ha stabilito il suo record personale con 1’02″11, precedendo Gabriele Mancini (1’02″45) e Christian Mantegazza (1’02″69).

Gabriele Detti e gli altri protagonisti del meeting

Un atteso ritorno al successo ha caratterizzato la prova di Gabriele Detti nei 400 stile libero maschili.

L’atleta ha svettato con un tempo di 3’53″56, lasciandosi alle spalle Giovanni Caserta (3’56″29) ed Emanuele Potenza (3’56″76). In campo femminile, la gara dei 400 stile libero ha visto la vittoria di Noemi Cesarano, che ha completato le otto vasche in 4’13″99, seguita dalla sorella gemella Antonietta (4’14″86) e da Vittoria Becuzzi (4’15″86). Tra gli altri risultati di spicco, Andrea Camozzi ha conquistato i 200 farfalla maschili con 1’58″09, mentre Giulia Caprai si è imposta nella stessa distanza al femminile con un crono di 2’12″81.

Livorno: banco di prova cruciale per i Nazionali

Il meeting di Livorno si conferma una tappa fondamentale nel percorso di preparazione degli atleti italiani. La competizione in piscina Camalich è servita come un vero e proprio test in vista degli Assoluti primaverili di Riccione, dove saranno in palio le qualificazioni per i Mondiali di Singapore.

L’alto livello delle sfide è stato evidente in diverse gare, come nel caso dei 100 rana femminili, dove Lisa Angiolini ha fatto registrare anche un tempo di 1’07″01, in un confronto che l’ha vista prevalere su Benedetta Pilato per sette decimi, evidenziando la profonda competitività della specialità. Anche la gara dei 100 rana maschili ha offerto emozioni, con Ludovico Viberti e Nicolò Martinenghi separati da un solo centesimo.

La manifestazione ha permesso agli atleti di testare la propria condizione atletica e di affinare la preparazione tecnica, confermando la centralità di Livorno nel calendario natatorio nazionale come sede di eventi di alto profilo.