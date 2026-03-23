Il giovane pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli è al centro dell'attenzione in vista del Gran Premio del Giappone a Suzuka, dove domenica tenterà di replicare il successo ottenuto appena una settimana prima a Shanghai. Si tratta di un'impresa rara: nel XXI secolo, infatti, solo due piloti sono riusciti a vincere la seconda gara immediatamente dopo la prima: Charles Leclerc nel 2019 e Lewis Hamilton nel 2007.

I precedenti nel XXI secolo: Leclerc e Hamilton

Nel 2019, Charles Leclerc trionfò nel Gran Premio d'Italia a Monza, subito dopo la sua prima vittoria a Spa-Francorchamps.

Prima di lui, nel 2007, Lewis Hamilton si impose a Montreal e poi a Indianapolis. Questi restano gli unici due casi di vittorie consecutive immediate registrati nel nuovo millennio.

La sfida di Antonelli a Suzuka

Antonelli, fresco vincitore a Shanghai il 15 marzo, proverà a diventare il terzo pilota del XXI secolo a centrare un back-to-back immediato. Un successo in Giappone non solo confermerebbe il talento del giovane italiano, ma invierebbe anche un segnale forte per il suo futuro in Formula 1.

Uno sguardo al passato: altri casi di vittorie consecutive

Oltre il XXI secolo, casi simili si sono verificati, seppur con dinamiche diverse. Mika Häkkinen vinse a Jerez nel 1997 e a Melbourne nel 1998 (in stagioni differenti).

Damon Hill fece lo stesso tra Ungheria e Belgio nel 1993, mentre Nigel Mansell e René Arnoux riuscirono nell’impresa negli anni ottanta. Nel contesto moderno, l’impresa rimane rara e significativa.

Il significato di un'eventuale vittoria

Non esiste garanzia di successo consecutivo. Una mancata vittoria di Antonelli a Suzuka non sminuirebbe il suo valore. Al contrario, un doppio trionfo sarebbe una potente dimostrazione della sua qualità e del suo potenziale nel panorama della Formula 1.