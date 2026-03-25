La Savino Del Bene Scandicci ha riaperto la semifinale scudetto della Serie A1 femminile, superando Milano per 3-1 (25-21; 24-26; 25-22; 25-20) nella decisiva gara-3 disputata al Pala BigMat di Firenze. La formazione toscana, dopo aver affrontato una sconfitta nella prima sfida e subito una rimonta nella seconda, è riuscita a imporsi grazie a una prestazione straordinaria di Ekaterina Antropova. L'opposta ha messo a segno ben 35 punti, frutto di 3 muri, 3 ace e un'impressionante efficacia in attacco del 51%. La serie ora vede Milano in vantaggio per 2-1, ma la qualificazione alla finale resta completamente aperta: la gara-4, in programma all’Allianz Cloud, sarà cruciale per stabilire se sarà la Numia a sfidare Conegliano per il titolo o se si renderà necessaria la "bella" di spareggio.

Antropova domina, Egonu non basta a Milano

La partita è stata caratterizzata da un duello di altissimo livello tra le opposte delle due formazioni. Ekaterina Antropova, in uno stato di forma eccezionale, ha letteralmente trascinato Scandicci con una prova dominante che ha fatto la differenza. Dall'altra parte, Paola Egonu ha risposto con 27 punti (44% in attacco, 2 muri), ma la sua pur pregevole performance non è stata sufficiente a condurre Milano alla vittoria. Sotto la regia sapiente di Maja Ognjenovic, tornata a distinguersi in cabina di regia per le toscane, hanno brillato anche le schiacciatrici Avery Skinner (12 punti) e Caterina Bosetti (11), affiancate dalle centrali Linda Nwakalor (10) e Camilla Weitzel (6).

Il libero Brenda Castillo ha contribuito con un'ottima ricezione positiva del 72%. Per la squadra di Milano, oltre a Egonu, sono andate in doppia cifra Rebecca Piva (15 punti), mentre Hena Kurtagic ha realizzato 8 punti e Anna Danesi 6. Nel sestetto allenato da coach Stefano Lavarini, si sono alternate in banda Elena Pietrini (3 punti) e Khalia Lanier (4).

Il contesto della Serie A1 femminile e le altre sfide

Il campionato di Serie A1 femminile continua a offrire un livello di competizione elevato e una lotta serrata ai vertici. Conegliano ha concluso la prima parte della stagione con un percorso netto, dimostrando la sua superiorità, mentre Novara si è progressivamente avvicinata alle prime posizioni grazie anche a prestazioni di spicco come quella di Tatiana Tolok.

La vittoria di Scandicci su Milano, in una serie che si sta rivelando estremamente combattuta e ricca di colpi di scena, conferma l’equilibrio e l'alto livello tecnico della competizione italiana. Le parole di Anna Danesi, centrale di Milano, riflettono la tensione e l'intensità della sfida: "È stata una partita molto intensa e, guardando la nostra parte, penso che abbiamo giocato meglio rispetto alle ultime gare. Siamo riuscite a salire di livello, ma non è bastato. Nel quarto set abbiamo avuto una buona occasione, ma purtroppo non l’abbiamo sfruttata". Il prossimo appuntamento sarà decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre, con la finale scudetto e la possibilità di sfidare le campionesse d’Europa di Conegliano in palio, promettendo ulteriori emozioni e spettacolo.