L’arrampicata sportiva si prepara a tornare alle Olimpiadi con un programma completo e articolato, che assegnerà sei titoli (tre per genere) nelle specialità lead, boulder e speed. I criteri di qualificazione, resi noti oggi, delineano un percorso selettivo e articolato, con tappe continentali, mondiali e una serie olimpica dedicata.

Il programma e i posti disponibili

Ai Giochi di Los Angeles 2028 l’arrampicata sportiva vedrà in palio sei medaglie: una per genere in ciascuna delle tre discipline – lead, boulder e speed. I posti a disposizione saranno limitati: ventotto per lo speed, ventiquattro per il lead e ventiquattro per il boulder, equamente divisi tra uomini e donne.

Il percorso di qualificazione

Il cammino verso LA28 inizierà nell’estate del 2027 con i European Games e i Pan American Games, che assegneranno un pass per genere per ogni specialità. Seguiranno i Mondiali 2027, con un ulteriore pass per genere per specialità. Tra settembre e dicembre 2027 si svolgeranno tre tornei continentali (Africa, Asia, Oceania), ciascuno dei quali assegnerà un pass per genere per specialità. Infine, nel 2028, si terrà la Olympic Qualifier Series: tre eventi che determineranno una classifica combinata, dalla quale usciranno quattro pass per genere per lead, quattro per boulder e sei per speed.

Altri canali di accesso e limiti per nazioni e atleti

Gli Stati Uniti, in qualità di paese ospitante, avranno diritto a un pass per genere in ogni specialità; qualora un atleta americano si qualificasse sul campo, il posto verrà riallocato.

Inoltre, la Tripartite Commission assegnerà una wild‑card per genere in ogni specialità a Paesi con scarsa rappresentanza ai Giochi. Ogni Paese potrà essere rappresentato da un massimo di due uomini e due donne per specialità, mentre un atleta potrà qualificarsi in più discipline.

Contesto internazionale dei criteri di qualificazione

Il sistema di qualificazione dell’arrampicata sportiva per Los Angeles 2028 si inserisce in un quadro più ampio di criteri rigorosi adottati dal CIO per garantire equità e rappresentanza globale. In discipline come il tiro con l’arco, il canottaggio o il triathlon, i percorsi prevedono finestre temporali, ranking, eventi continentali e mondiali, oltre a quote riservate al paese ospitante e a criteri di universalità. Questo approccio riflette una tendenza generale verso sistemi di qualificazione trasparenti e multilivello, che combinano merito sportivo e inclusività.