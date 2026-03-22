I Mondiali Indoor 2026 di atletica si sono conclusi a Torun, in Polonia, nel fine settimana tra il 20 e il 22 marzo. L’evento, ospitato nella Kujawsko-Pomorska Arena, ha rappresentato il momento clou della stagione per l’atletica leggera al coperto, mettendo in palio ventisette titoli tra gare maschili, femminili e miste. L’Italia si è presentata con una squadra ricca di talento e ambizioni, grazie a punte di diamante come Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo).

Le aspettative sono state ampiamente rispettate: la nazionale azzurra ha conquistato il primo posto nel medagliere, superando gli Stati Uniti, tradizionalmente dominatori della rassegna iridata.

L'Italia domina il medagliere iridato

Il bilancio finale dei Mondiali Indoor 2026 vede l’Italia al comando con tre medaglie d’oro e una d’argento, per un totale di quattro podi. Gli Stati Uniti, pur ottenendo dieci medaglie complessive, si sono classificati secondi con due ori, cinque argenti e tre bronzi. Seguono Ucraina, Polonia e Canada, tutte con almeno un titolo mondiale. La classifica completa ha mostrato la grande competitività della manifestazione, con ben ventisette Paesi capaci di salire almeno una volta sul podio.

Questo risultato rappresenta un successo storico per l’atletica italiana, che mai prima d’ora aveva chiuso in testa il medagliere dei Mondiali indoor. La prestazione degli atleti azzurri è stata determinante per il trionfo complessivo, confermando la crescita del movimento e la qualità delle nuove generazioni.

Torun, sede di prestigio per l'atletica mondiale

La scelta di Torun come sede dei Mondiali Indoor 2026 ha confermato la vocazione della città polacca per i grandi eventi sportivi. La Kujawsko-Pomorska Arena, già teatro degli Europei indoor del 2021, ha accolto atleti e pubblico in un contesto di grande tradizione e organizzazione. Si tratta della seconda volta che la Polonia ospita la rassegna iridata al coperto, dopo l’edizione del 2014 a Sopot.

Il successo organizzativo e sportivo di questa edizione rafforza il ruolo di Torun e della regione Kuyavian-Pomeranian come punti di riferimento per l’atletica internazionale. La città, riconosciuta anche come sito UNESCO, ha saputo valorizzare al meglio la manifestazione, offrendo un palcoscenico ideale per le imprese degli atleti e per la crescita del movimento a livello globale.