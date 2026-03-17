L'Italia si prepara ai Mondiali Indoor di atletica, in programma a Torun, in Polonia, nel weekend del 20-22 marzo, con una squadra ricca di talenti. Diversi atleti azzurri si sono distinti nelle classifiche mondiali stagionali, posizionandosi tra i migliori e promettendo un ruolo da protagonisti nella rassegna polacca.

Zaynab Dosso, primato italiano nei 60 metri

Zaynab Dosso ha conquistato la vetta della classifica mondiale stagionale nei 60 metri. Il suo eccezionale tempo di 6”99, registrato proprio a Torun lo scorso 22 febbraio, l'ha resa la prima donna italiana a scendere sotto la barriera dei sette secondi.

Questa prestazione eguaglia il crono siglato dalla statunitense Julien Alfred nove giorni prima a Fayetteville.

Fabbri e Furlani, ambizioni mondiali

Nel getto del peso, Leonardo Fabbri si posiziona in testa alla graduatoria mondiale stagionale con una misura di 22,50 metri, ottenuta l'11 febbraio a Stellenbosch. Nonostante la pedana fosse all'aperto, il bronzo mondiale outdoor ha dimostrato la sua forma vincendo anche una tappa del World Indoor Tour. Fabbri precede atleti di calibro internazionale come Roger Steen (22,07), Jordan Geist (22,04), Joe Kovacs (21,92) e Rajindra Campbell (21,94).

Il salto in lungo vedrà Mattia Furlani difendere il titolo mondiale conquistato dodici mesi fa a Torun.

Il giovane romano è stato protagonista di un duello avvincente con Bozhidar Saraboyukov al Meeting di Metz, dove entrambi hanno raggiunto gli 8,39 metri. Il bulgaro ha prevalso grazie alla sua seconda miglior misura, ma Furlani resta una delle punte di diamante azzurre.

Altri azzurri nella top-10 mondiale

Anche Larissa Iapichino ha brillato nel salto in lungo, raggiungendo una world lead di 6,93 metri al Memorial Giovannini di Ancona il 17 gennaio. Successivamente, è stata superata dalla portoghese Agate De Sousa, che il 6 febbraio a Madrid ha realizzato un salto di 6,97 metri.

Nel salto in alto, Christian Falocchi ha impressionato agli Assoluti con un salto di 2,30 metri. Questa prestazione lo colloca al secondo posto mondiale stagionale, in un nutrito gruppo di atleti che include Mateusz Koldziesjski, Naoto Hasegawa, Tomohiro Shinno, Sanghyeok Woo e Oleh Doroshchuk, tutti alle spalle del ceco Jan Stefela (2,32).

È importante notare che Danil Lysenko (2,33) non viene considerato per la sua esclusione dalle competizioni internazionali.

Per i 3000 metri, Nadia Battocletti occupa la terza posizione mondiale stagionale con l'ottimo tempo di 8:26,44, stabilito il 19 febbraio a Lievin. In quella gara, l'etiope Freweyni Hailu ha vinto con 8:24,59, seguita dalla connazionale Aleshign Baweke (8:26,29). Il risultato di Battocletti rappresenta anche un nuovo record italiano.

Nei 1500 metri, Federico Riva si trova in settima posizione con un tempo di 3:33,04, anch'esso ottenuto a Lievin. La classifica è guidata dallo statunitense Cole Hocker, che ha realizzato un notevole 3:30,80.

Infine, nel salto triplo, Andrea Dallavalle si è assicurato l'ottava piazza nella graduatoria mondiale stagionale con il 16,99 metri che gli è valso il successo agli Assoluti di Ancona.

La disciplina è dominata dall'algerino Yasser Mohammed Triki con 17,35 metri. Andy Diaz, attuale campione del mondo indoor, si posiziona appena fuori dalla top-10, all'undicesimo posto, con 16,90 metri registrati al PalaCasali.

Le ambizioni azzurre a Torun

Le eccellenti prestazioni ottenute dagli atleti italiani durante la stagione invernale hanno permesso a numerosi di loro di inserirsi nelle top-10 mondiali stagionali. Questi risultati confermano le grandi ambizioni della squadra azzurra in vista dei Mondiali Indoor di Torun, che si svolgeranno dal 20 al 22 marzo.