L'Italia guida il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica a Torun, Polonia, dopo la seconda giornata, forte dei tre ori di Andy Diaz (salto triplo), Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60 metri). La Nazionale azzurra, guidata dal DT Antonio La Torre, precede gli Stati Uniti (2 ori, 5 argenti, 3 bronzi) e altre nazioni, puntando alla vittoria finale del medagliere nell'ultima giornata.

La giornata conclusiva vedrà l'Italia schierare quattro assi: Mattia Furlani (campione mondiale nel lungo, indoor e outdoor), Larissa Iapichino (vincitrice del World Indoor Tour nel lungo), Leonardo Fabbri (primatista mondiale stagionale nel getto del peso con 22,50 metri) e Federico Riva (outsider nei 1500 metri con record nazionale).

Il salto in lungo femminile, in mattinata, cruciale: Iapichino sfiderà le statunitensi Jasmine Moore e Monae’ Nichols, la portoghese Agate De Sousa (leader mondiale con 6,97 metri), la trinidegna Tyra Gittens, la svizzera Annik Kaelin e la giamaicana Nia Robinson, in una gara equilibrata.

Le sfide chiave dell’ultima giornata

Nel getto del peso, Leonardo Fabbri affronterà gli statunitensi Roger Steen, Jordan Geist e Josh Awotunde. L'Italia non parteciperà alle staffette 4×400, dove USA, Gran Bretagna, Spagna, Paesi Bassi e Polonia (donne), e Giamaica, Belgio e Polonia (uomini) sono tra i favoriti. Le speranze azzurre si concentrano anche su Mattia Furlani, atteso nel salto in lungo da un duello con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8,45 m stagionali), il greco Miltiadis Tentoglou, il portoghese Gerson Baldé, l'australiano Liam Adcock e il giamaicano Carey McLeod.

Nei 1500 metri, Federico Riva sfiderà il favorito portoghese Isaac Nader e lo statunitense Nathan Green. Nel settore femminile, Ludovica Cavalli nei 1500 metri avrà come principali contendenti l'etiope Birke Haylom e la britannica Georgia Hunter Bell, oltre alle atlete USA.

La squadra azzurra e i suoi protagonisti

La delegazione italiana a Torun è composta da ventisei atleti (13 uomini e 13 donne), record di presenze individuali ai Mondiali indoor. Tra i convocati spiccano Mattia Furlani (doppio oro indoor e outdoor), e Nadia Battocletti (plurimedagliata europea e mondiale, al debutto indoor nei 3000 metri). Presenti anche Andy Diaz (campione mondiale indoor del triplo), Zaynab Dosso (vicecampionessa iridata 60 metri e leader stagionale 6.99).

Leonardo Fabbri si conferma leader stagionale nel getto del peso, mentre Larissa Iapichino è campionessa europea indoor del lungo. La squadra include la giovanissima Kelly Doualla (60 metri), che a 16 anni e 121 giorni sarà la più giovane italiana di sempre a un Mondiale indoor.

Il programma conclusivo prevede anche gare senza italiani, come gli 800 metri (maschili e femminili), i 60 ostacoli femminili e il pentathlon, dove gli Stati Uniti sono favoriti. Il salto con l'asta femminile vedrà protagoniste atlete di altre nazioni. Forte dei successi e delle carte da giocare, l'Italia sogna di conquistare il medagliere finale, in una sfida serrata con gli Stati Uniti e le altre potenze dell'atletica mondiale.