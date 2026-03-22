A Torun si conclude l’edizione 2026 dei Mondiali indoor di atletica leggera, con l’Italia pronta a giocarsi le ultime e decisive carte. L’impianto polacco, che ha già ospitato gli Europei nel 2021, è teatro dell’atto finale di una rassegna che ha visto la partecipazione di 674 atleti da 118 Paesi. Dopo lo splendido oro di Andy Diaz nel salto triplo, le ambizioni azzurre si concentrano ora sui nomi di punta per l’assalto alle medaglie nell’intensa giornata conclusiva.

La domenica si apre con il pentathlon femminile, dove l’Italia punta su Sveva Gerevini, già quarta a Glasgow con record italiano, per confermarsi ai vertici.

La statunitense Anna Hall è la grande favorita, con la polacca Adrianna Sulek-Schubert pronta a sfruttare il fattore campo. Subito dopo, riflettori puntati sul salto in lungo femminile, dove Larissa Iapichino rappresenta una concreta speranza di medaglia e persino di titolo. L’azzurra arriva con la seconda misura stagionale e un inverno di altissimo livello. Tra le principali rivali figurano la svizzera Annik Kälin e le statunitensi Jasmine Moore e Monae’ Nichols, in una gara apertissima che potrebbe riportare l’Italia sul gradino più alto dopo i successi di Fiona May.

Fabbri guida il peso, Furlani favorito nel lungo maschile

Nel getto del peso maschile, tutti gli occhi sono puntati su Leonardo Fabbri, leader stagionale e tra i principali candidati al titolo dopo il bronzo di Glasgow.

Il fiorentino dovrà vedersela con il neozelandese Tom Walsh, presenza fissa sul podio da sei edizioni, e con gli statunitensi Jordan Geist e Josh Awotunde. Anche Nick Ponzio può inserirsi nella lotta per la finale. Grande attesa anche per il salto in lungo maschile, dove Mattia Furlani, imbattuto nel 2026 e già campione a Nanchino, è tra i grandi favoriti. La sfida si preannuncia sul filo dei centimetri con avversari del calibro del bulgaro Bozhidar Saraboyukov, dei giamaicani Wayne Pinnock e Carey McLeod, e del greco Miltiadis Tentoglou.

Il programma include le batterie delle staffette 4×400 maschile e femminile: gli Stati Uniti rimangono il riferimento, ma il livello europeo si è notevolmente accorciato, con Belgio, Olanda e Polonia pronte a giocarsi carte importanti.

Nei 60 ostacoli femminili, l’Italia schiera Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro, entrambe a caccia di un posto tra le semifinaliste. La primatista mondiale Devynne Charlton è la favorita per un storico terzo oro consecutivo.

Le altre finali e la spedizione azzurra

Tra le finali più attese, il salto con l’asta femminile vede favorite la britannica Molly Caudery e la francese Marie-Julie Bonnin. Grande interesse anche per i 1500 metri maschili, dove Federico Riva, con il terzo tempo tra gli iscritti, nutre concrete ambizioni di medaglia in una specialità storicamente poco favorevole agli azzurri ai Mondiali indoor. Nel 1500 femminile, Ludovica Cavalli si misurerà con un contesto di altissimo livello, affrontando atlete come l’australiana Jessica Hull e la britannica Georgia Hunter Bell.

Le finali degli 800 metri promettono spettacolo, con il belga Eliott Crestan al maschile e la britannica Keely Hodgkinson al femminile tra i principali protagonisti.

La spedizione italiana, ufficializzata dal direttore tecnico Antonino La Torre, è composta da 26 atleti (13 uomini e 13 donne). Oltre ai già citati Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino e Mattia Furlani, la squadra include Sveva Gerevini, Giada Carmassi, Elisa Di Lazzaro, Federico Riva, Ludovica Cavalli, Nick Ponzio e Andy Diaz. L’ultima giornata dei Mondiali indoor promette emozioni intense e l’Italia è determinata a giocarsi tutte le sue carte per arricchire il medagliere, con le staffette 4×400 a chiudere una rassegna che si annuncia spettacolare fino all’ultimo metro.