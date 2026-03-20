I Mondiali Indoor di atletica leggera 2026 si stanno svolgendo a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. Questa ventunesima edizione è l'evento principale della stagione, con ventisette titoli in palio (maschili, femminili e una mista).

Il medagliere provvisorio vede l'Ucraina in testa con un oro e un argento. Seguono Australia e Serbia, entrambe con un argento. L'Italia, con grandi ambizioni, punta sulle sue stelle: Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), e Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo).

Medagliere Aggiornato e Sede dell'Evento

Dopo le prime finali, l'Ucraina guida il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 con due medaglie (un oro e un argento). Australia e Serbia si posizionano al secondo posto con un argento ciascuna. La competizione è ancora aperta, con numerose finali da disputare. La rassegna si tiene nella Kujawsko-Pomorska Arena di Torun, già sede dei Campionati Europei Indoor 2021. L'atmosfera è vibrante, con atleti di livello mondiale e pubblico entusiasta.

Contesto, Partecipazione e Programma

L'edizione 2026 è la ventunesima e segna il ritorno dei Mondiali Indoor in Polonia, dopo Sopot 2014. Torun, patrimonio UNESCO, è stata scelta da World Athletics, confermando la centralità polacca nell'atletica indoor.

Partecipano 674 atleti da 118 federazioni, a testimonianza dell'interesse internazionale. Il programma, con gare mattutine e serali, copre tutte le specialità. La qualificazione, tramite standard, wild card del World Indoor Tour e ranking mondiale, garantisce un elevato livello tecnico.