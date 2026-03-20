Andy Diaz Hernandez ha scritto una nuova pagina per l'atletica italiana, conquistando la medaglia d'oro nel salto triplo maschile ai Mondiali indoor di Torun. L'atleta italo-cubano, protagonista assoluto, ha ottenuto la vittoria grazie a un primo salto di 17.47 metri, misura irraggiungibile per tutti. Il successo di Diaz rappresenta la prima medaglia azzurra nella rassegna mondiale.

La gara si è svolta nella Kujawsko-Pomorska Arena di Torun, in Polonia, dove i migliori specialisti mondiali si sono sfidati per il titolo iridato. Diaz, già campione mondiale indoor in carica, ha confermato il suo dominio, centrando il secondo titolo consecutivo.

Sul podio, il giamaicano Jordan Scott ha conquistato l'argento, l'algerino Yasser Mohammed Triki il bronzo. L'altro azzurro in gara, Andrea Dallavalle, ha chiuso al settimo posto, confermando la presenza dell'Italia tra le nazioni protagoniste.

Un salto decisivo fin dal primo tentativo

La prestazione di Diaz è stata caratterizzata da grande sicurezza: il suo primo salto, 17.47 metri, è stato sufficiente per mettere in chiaro le gerarchie e mantenere la leadership. Nessuno degli avversari è riuscito ad avvicinarsi a quella misura, permettendo all'italo-cubano di festeggiare un oro che conferma il suo valore internazionale. Per Diaz si tratta del secondo titolo mondiale indoor consecutivo, proiettandolo tra i grandi del salto triplo mondiale.

La storia e il contesto della gara

Il salto triplo maschile ai Mondiali indoor è una delle discipline più attese e vanta una lunga tradizione: quella di Torun è la ventiduesima edizione dell’evento. Gli atleti hanno potuto qualificarsi raggiungendo lo standard d’ingresso di 16,90 metri o tramite il loro ranking mondiale. La finale si è disputata il 20 marzo nella serata polacca, con sedici atleti in gara. Il record mondiale, stabilito da Jonathan Edwards nel 1995, resta ancora lontano, ma la prestazione di Diaz conferma il livello di eccellenza raggiunto dall’atletica italiana nel panorama internazionale.