La stagione dell’atletica leggera si appresta a vivere un periodo di grande fermento e intensità. Dopo la recente conclusione dei Mondiali Indoor 2026 a Torun, in Polonia, l’attenzione si sposta ora rapidamente verso gli appuntamenti all’aperto, con un calendario che promette subito due eventi di portata mondiale. La chiusura della rassegna iridata al coperto segna infatti il passaggio alle competizioni esterne, e gli appassionati non dovranno attendere a lungo per rivedere i grandi protagonisti in azione.

Il primo di questi importanti eventi è in programma per domenica 12 aprile, quando la capitale brasiliana, Brasilia, sarà il palcoscenico dei Mondiali a squadre di marcia.

Questa 31ª edizione della competizione, organizzata da World Athletics, rivestirà un significato particolare, poiché segnerà il debutto ufficiale delle nuove distanze di marcia. Tra queste, spiccano la mezza maratona di 21,097 chilometri e la distanza completa di 42,195 chilometri, entrambe già confermate nel programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La giornata di gare si aprirà alle 07:10 (ora locale) con le maratone maschile e femminile, proseguendo poi con le sfide sui 10 chilometri per la categoria Under 20 e le mezze maratone. L’evento di Brasilia subentra all’edizione precedente, tenutasi ad Antalya, in Turchia, nel 2024.

World Relays e le prestigiose Maratone internazionali

Solo pochi giorni dopo, nel weekend del 2 e 3 maggio, l’attenzione si sposterà in Botswana, nella città di Gaborone, che ospiterà le World Relays, conosciute anche come i Mondiali di staffette.

Questa manifestazione vedrà le squadre nazionali confrontarsi nelle emozionanti gare di 4×100 e 4×400 metri, a cui si aggiungeranno anche alcune distanze spurie, garantendo spettacolo e un’elevata dose di competizione. Le World Relays rappresentano un test cruciale per gli atleti e le federazioni, in vista dei principali appuntamenti estivi.

Contemporaneamente, il panorama delle maratone internazionali offrirà tre tappe di assoluto rilievo. Il 12 aprile si correrà la Maratona di Milano, seguita il 20 aprile dalla celebre Boston Marathon negli Stati Uniti e, il 26 aprile, dalla prestigiosa London Marathon in Gran Bretagna. Queste gare, considerate tra le più importanti e ambite a livello mondiale, attirano ogni anno migliaia di atleti e un vasto pubblico di appassionati da ogni angolo del pianeta, consolidando il loro status di eventi imperdibili nel calendario dell'atletica.

L'avvio della Diamond League e la stagione in pista

Per gli appassionati dell’atletica su pista, l’attesa culminerà l’8 maggio con la prima tappa della Diamond League, in programma a Doha, in Qatar. Questo evento segnerà l’inizio ufficiale della stagione internazionale su pista, inaugurando una serie di competizioni di altissimo livello. Le prossime settimane si preannunciano quindi ricche di impegni, tra marcia, staffette e maratone, offrendo un’ampia e variegata panoramica sullo stato di forma degli atleti e sulle performance delle nazionali, in preparazione ai successivi e cruciali impegni mondiali ed europei.

Il ritorno dell’atletica mondiale, caratterizzato da due Mondiali ravvicinati e un calendario denso di appuntamenti di prestigio, promette di regalare emozioni intense e grande spettacolo a tutti gli appassionati, riaffermando il ruolo centrale di questa disciplina nel panorama sportivo globale.