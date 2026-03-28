L'attesa è palpabile per la finale dell'ATP Masters 1000 di Miami, che vedrà protagonisti l'italiano Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka. L'appuntamento è fissato per domenica 29 marzo, con l'inizio dell'incontro previsto "non prima delle 21.00". Gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming tramite le piattaforme SkyGo e NOW TV.

Il Percorso Trionfale di Jannik Sinner

Il numero due del mondo, Jannik Sinner, ha conquistato l'accesso alla finale di Miami con una prestazione dominante.

Ha superato Alexander Zverev in due set, con un punteggio netto di 6-3, 7-6, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria forma. Questa vittoria non è stata solo un passaggio di turno, ma ha segnato la sedicesima vittoria consecutiva per l'azzurro nei prestigiosi tornei Masters 1000. Un dato ancora più impressionante è il numero di set vinti di fila in questa categoria: ben 32. Un risultato che consolida un record personale nel circuito ATP, evidenziando la sua costante crescita e la sua inarrestabile ascesa ai vertici del tennis mondiale.

La Sorprendente Ascesa di Jiri Lehecka

Dall'altra parte della rete, Jiri Lehecka si prepara a vivere un momento storico nella sua carriera. Il tennista ceco ha raggiunto la sua prima finale in un torneo Masters 1000, un traguardo significativo che testimonia il suo talento e la sua determinazione.

Lehecka ha guadagnato l'accesso all'ultimo atto superando Arthur Fils con un convincente duplice 6-2. Fino a questo punto, Lehecka non aveva mai calcato il campo per una finale di questa importanza, rendendo questa occasione un'opportunità unica per lasciare il segno nel circuito maggiore.

Orari e Copertura Televisiva della Finale di Miami

La finale dell'ATP Masters 1000 di Miami, che promette grande spettacolo, si disputerà domenica 29 marzo. L'inizio dell'incontro è previsto "non prima delle 21.00", orario che consentirà a un vasto pubblico di sintonizzarsi. La copertura televisiva sarà completa grazie a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, che trasmetteranno l'evento in diretta. Per chi preferisce la fruizione mobile o via internet, la diretta streaming sarà accessibile attraverso le piattaforme dedicate SkyGo e NOW TV.

Gli appassionati che desiderano un aggiornamento costante e in tempo reale potranno inoltre avvalersi della diretta testuale offerta da OA Sport, seguendo ogni punto e ogni emozione del match direttamente via web.

La Posta in Gioco: Obiettivi e Ambizioni

Questa finale a Miami non è solo un semplice incontro, ma un crocevia cruciale per le carriere di entrambi i tennisti. Per Jannik Sinner, il match rappresenta l'opportunità di consolidare ulteriormente la sua posizione di vertice. Il suo percorso impeccabile nei tornei Masters 1000, caratterizzato da una striscia vincente impressionante, trova in questa finale la possibilità di essere ulteriormente esteso. L'azzurro punta a un altro titolo importante, che rafforzerebbe la sua leadership e la sua reputazione di giocatore inarrestabile.

D'altro canto, per Jiri Lehecka, questa è l'occasione per trasformare un traguardo storico in una vera e propria consacrazione. Raggiungere la sua prima finale Masters 1000 è già un successo straordinario, ma vincere il titolo gli permetterebbe di affermarsi definitivamente tra i grandi nomi del circuito ATP. La posta in gioco è alta per entrambi, promettendo una sfida avvincente e ricca di emozioni, dove la determinazione e il talento saranno i veri protagonisti.