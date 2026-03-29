La finale del torneo ATP Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka subirà un ritardo, con l'inizio fissato non prima delle 21:15 ora italiana. Il rinvio è dovuto al maltempo, che ha già causato interruzioni e ritardi, in particolare per la finale di doppio femminile tra Errani e Paolini.

La corsa di Sinner al "Sunshine Double"

L'incontro maschile si disputerà sul Campo Centrale, separatamente dalla conclusione del doppio femminile, anch'esso rallentato dal maltempo.

Jannik Sinner, campione in carica del torneo (vincitore nel 2024), è a caccia del prestigioso "Sunshine Double".

L'obiettivo è la vittoria consecutiva dei Masters 1000 americani, Indian Wells e Miami. Un'impresa riuscita l'ultima volta a Roger Federer nel 2017 e a pochi altri grandi del tennis come Courier, Chang, Sampras, Ríos, Agassi e Djokovic.

Il bilancio dei precedenti tra Sinner e Lehecka è nettamente a favore dell'italiano, che ha vinto tutti e tre gli scontri diretti senza cedere un set. Tra questi, i quarti di finale a Indian Wells, a Pechino (ATP 500) e un match al Roland Garros 2025.

Per Sinner, questa finale è l'opportunità di conquistare il suo settimo titolo ATP Masters 1000 e il secondo a Miami, dopo il successo del 2024 contro Grigor Dimitrov.

Implicazioni nel ranking e il cammino dei finalisti

Una vittoria in Florida avrebbe importanti ripercussioni sul ranking ATP. Permetterebbe a Sinner di ridurre il divario dal numero uno, Carlos Alcaraz, a soli 1.190 punti. Questo scenario aprirebbe la strada a un possibile sorpasso già al prossimo Masters 1000 di Montecarlo.

Il percorso dei finalisti è stato netto. Jannik Sinner ha dominato senza perdere set contro Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe e Zverev. Jiri Lehecka ha superato qualificazioni difficili, battendo Kouamè e Quinn, poi Landaluce nei quarti, un Fritz ad alto livello agli ottavi e infine Fils in semifinale.

La finale in Spagna: orario e copertura

Per il pubblico spagnolo, la finale tra Lehecka e Sinner inizierà alle ore 21:00 spagnole (15:00 locali a Miami). Sarà trasmessa in diretta su Movistar+ (canale 7), con ampia copertura online e aggiornamenti minuto per minuto.