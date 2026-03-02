La Federazione Internazionale di Scherma (FIE) ha disposto il rinvio delle gare di Coppa del Mondo precedentemente in programma nel fine settimana al Cairo, Atene e Padova. La decisione è stata presa in risposta alla situazione globale di incertezza generata dall’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele.

Le tappe interessate dal rinvio

Le competizioni che subiranno questo slittamento sono tre: la prova di fioretto al Cairo (Coppa del Mondo, originariamente prevista dal 5 all’8 marzo), la gara di sciabola maschile a Padova (Trofeo Luxardo, 6‑8 marzo) e la prova di sciabola femminile ad Atene (6‑8 marzo).

La delibera è stata formalizzata dal Comitato Esecutivo della FIE.

Motivazioni e priorità della FIE

La FIE ha definito il rinvio una misura di “forza maggiore”, volta a tutelare la sicurezza dell’intera comunità schermistica. Nella comunicazione ufficiale inviata alle federazioni nazionali, si evidenzia come l’incertezza globale, aggravata dal numero crescente di delegazioni che potrebbero incontrare difficoltà nei viaggi o nel rientro a causa di cancellazioni dei voli, abbia reso indispensabile questa scelta. Il Comitato Esecutivo ha inoltre reso noto che proseguirà nel monitoraggio quotidiano della situazione, collaborando con gli organizzatori per individuare possibili nuove date per le competizioni.

Contesto internazionale e sicurezza

La decisione della FIE si inserisce in un quadro di forte tensione internazionale, scaturito dall’attacco all’Iran. In questo scenario, numerose manifestazioni sportive internazionali hanno subito sospensioni o rinvii per ragioni di sicurezza. La scelta della Federazione Internazionale di Scherma riflette la priorità assoluta attribuita alla protezione degli atleti e delle delegazioni, in linea con le misure adottate da altri organismi sportivi in risposta alla crisi in corso.