È stata ufficializzata la start-list dell'Attraverso le Fiandre 2026, classica belga che promette grande spettacolo. Un aggiornamento cruciale riguarda la partecipazione: Mads Pedersen (Lidl-Trek), campione in carica e atteso protagonista, non prenderà il via a causa di un raffreddore, come comunicato dalla sua squadra. La sua assenza sposta l'attenzione su altri corridori, tra cui spicca Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), la cui presenza è confermata, a differenza della sua non partecipazione all'E3 Saxo Classic.

Con il ritiro di Pedersen, la Lidl-Trek punterà su Jonathan Milan come principale opzione per un risultato di rilievo, affiancato da Norsgaard Sunekær e Kragh Andersen Søren.

Wout van Aert emerge così come figura centrale, pronto a darsi battaglia.

Le squadre e i protagonisti in gara

La competizione vedrà al via ventisei formazioni di alto livello: EF Education – EasyPost, Team Visma | Lease a Bike, Alpecin-Premier Tech, Soudal Quick-Step, Lidl-Trek, Ineos Grenadiers, Lotto Intermarché, UAE Team Emirates XRG, Red Bull – Bora – Hansgrohe, Groupama-FDJ United, NSN Cycling Team, Decathlon CMA CGM Team, Movistar Team, Bahrain Victorious, XDS Astana Team, Uno-X Mobility, Team Jayco Alula, Team Picnic PostNL, Cofidis, Tudor Pro Cycling Team, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, TotalEnergies, Unibet Rose Rockets, Burgos-Burpellet-BH e Team Flanders – Baloise. Ogni squadra schiera sette corridori.

Tra i nomi più attesi, il Team Visma | Lease a Bike si affiderà a Wout van Aert, supportato da Laporte Christophe. Per l'Alpecin-Premier Tech, i riflettori saranno puntati su Philipsen Jasper. La Soudal Quick-Step schiera Lampaert Yves e Van Baarle Dylan. Ineos Grenadiers parte con Filippo Ganna e Sheffield Magnus. EF Education – EasyPost avrà in Asgreen Kasper e Lamperti Luke due elementi chiave. Questi atleti, insieme agli altri partecipanti, promettono di animare la corsa, rendendola una delle classiche primaverili più avvincenti.