Gernot Döllner, amministratore delegato di Audi, ha annunciato che l'ingresso della casa automobilistica tedesca in Formula 1 rappresenta una scelta strategica mirata a competere ai massimi livelli e a puntare al titolo mondiale entro il 2030. L'annuncio è avvenuto durante la presentazione della monoposto Audi R26 Concept, che offre un'anteprima della livrea della vettura destinata al campionato 2026. Döllner ha chiarito che la partecipazione alla Formula 1 non è solo una questione d'immagine, ma uno strumento fondamentale per trasformare profondamente l'azienda e rinnovare la sua competitività globale.

“Audi non ha mai partecipato solo per competere, ma con l’obiettivo di vincere. Entro il 2030 vogliamo lottare per il titolo”, ha dichiarato Döllner, sottolineando come la Formula 1 sia considerata un catalizzatore di innovazione e cambiamento. Il CEO ha inoltre spiegato l'intenzione di adottare strutture snelle, processi agili e decisioni rapide, integrando lo spirito sportivo con l'industria automobilistica. “Vogliamo usare la F1 per rinnovare l’azienda e la sua competitività sulla scena globale”, ha ribadito.

Design e innovazione al centro del progetto

Accanto a Döllner, il responsabile del design Massimo Frascella ha illustrato l'importanza centrale dell'estetica nella nuova monoposto. Frascella ha descritto la R26 Concept come “l’auto più sorprendente sulla griglia” e ha evidenziato il significativo impatto culturale ed emotivo del progetto, spiegando che la vettura segue la linea stilistica della Concept C.

“Il marchio più audace fuori dalla pista”, ha commentato, enfatizzando il profondo legame con il pubblico e l'impegno nell'innovazione anche nel campo del design.

Alla presentazione ha partecipato anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group, il quale ha rimarcato la capacità unica della Formula 1 di unire diversi settori dell'automobilismo e di evolversi costantemente. Domenicali ha anche evidenziato le novità tecniche previste dal regolamento 2026, tra cui alettoni mobili e un potenziamento fino al 300% del motore elettrico nei powertrain ibridi. Questi elementi rendono la F1 un banco di prova estremo per la tecnologia e l'efficienza delle motorizzazioni ibride.

La strategia di Audi per il futuro

L'obiettivo dichiarato da Audi è quello di impiegare la Formula 1 non solo come piattaforma competitiva, ma anche come leva per la trasformazione aziendale, l'innovazione tecnologica e il rinnovamento della mentalità interna. La casa dei quattro anelli mira così a consolidare la propria presenza nel motorsport e a trasferire le competenze acquisite in pista nella produzione di serie, rafforzando la propria posizione sul mercato globale.

Il progetto Audi in Formula 1 si inserisce in un contesto di grande dinamismo per il campionato, che dal 2026 introdurrà nuove regole tecniche e una crescente attenzione all'efficienza energetica e all'innovazione. La strategia delineata da Döllner e dal suo team conferma la volontà di Audi di essere protagonista non solo in pista, ma anche nel processo di evoluzione dell'intero settore automobilistico.