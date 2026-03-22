Il Gran Premio delle Americhe 2026, terza tappa del campionato MotoGP, si prepara ad animare il Circuit of the Americas (COTA) di Austin, Texas. L'evento, attesissimo dagli appassionati, si svolgerà dal 27 al 29 marzo, offrendo un weekend ricco di emozioni e sfide ad alta velocità. Il programma completo, con tutti gli orari delle sessioni e le dettagliate modalità di trasmissione televisiva e streaming, è stato definito per permettere a tutti di seguire l'azione in pista.

Programma del weekend ad Austin

Il weekend prenderà il via venerdì 27 marzo con le prime sessioni ufficiali.

Le Prove Libere 1 della MotoGP sono fissate per le ore 16:45, seguite dalle cruciali Pre-qualifiche MotoGP alle ore 21:00. La giornata di sabato 28 marzo sarà densa di appuntamenti. Dopo il secondo turno di Prove Libere, l'attenzione si sposterà sulle Qualifiche che definiranno le griglie di partenza. Per la MotoGP, la Q1 è in programma alle 16:50 e la Q2 alle 17:15. Seguiranno le qualifiche della Moto3, con la Q1 alle 18:45 e la Q2 alle 19:10, e quelle della Moto2, con la Q1 alle 19:40 e la Q2 alle 20:05. La serata culminerà con l'adrenalinica Sprint Race MotoGP, una gara di dieci giri che prenderà il via alle 21:00 e promette spettacolo fin dalle prime curve. La domenica 29 marzo sarà dedicata alle gare principali.

Il Warm-up MotoGP aprirà la giornata alle 17:40. A seguire, la Gara Moto3 alle 19:00 (su 14 giri), la Gara Moto2 alle 20:15 (su 16 giri) e, infine, l'attesissima Gara MotoGP alle 22:00, che si disputerà su 19 giri e decreterà il vincitore del Gran Premio.

Copertura televisiva e opzioni streaming

Per quanto riguarda la copertura televisiva e streaming, gli appassionati avranno diverse opzioni per non perdere nemmeno un istante dell'evento. Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (canale 201) garantiranno la diretta integrale di tutte le sessioni, dalle prove alle gare. TV8 (disponibile al canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) offrirà la possibilità di seguire in chiaro le qualifiche di tutte e tre le classi e la Sprint Race del sabato.

Le gare della domenica, invece, saranno trasmesse in differita su TV8. Per lo streaming, le piattaforme NOW e SkyGO saranno a disposizione, mentre una diretta testuale di ogni turno sarà fornita per un aggiornamento costante.

Il Circuito delle Americhe: caratteristiche e storia

Il Circuit of the Americas di Austin, in Texas, è il palcoscenico di questa emozionante tappa del mondiale. Il tracciato è celebre per le sue caratteristiche uniche, che includono repentini cambi di direzione, lunghe e tecniche curve, e un significativo dislivello in salita che precede la spettacolare curva uno. Il weekend di gara seguirà il format consolidato, con le prove libere del venerdì, le qualifiche e la Sprint Race del sabato, e le gare principali della domenica.

Con una lunghezza di 5,513 km, il circuito ospita il Gran Premio dal 2013 ed è riconosciuto come uno dei più spettacolari del calendario internazionale, grazie alla sua conformazione tecnica e all'atmosfera vibrante che lo contraddistingue.