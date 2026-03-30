La Nazionale Italiana Senior Maschile di hockey su pista si prepara alla 70ª edizione della Coppa delle Nazioni, in programma a Montreux, Svizzera, dal 1° al 5 aprile 2026. Il prestigioso torneo, ospitato dalla Salle Omnisports du Pierrer a Clarens, riunisce otto tra le migliori selezioni mondiali. Gli Azzurri sono inseriti nel Girone A, dove affronteranno Angola, Montreux HC e Argentina, in un raggruppamento che garantirà subito test di alto livello.

Il debutto dell'Italia è fissato per mercoledì 1° aprile alle ore 15:00 contro l'Angola. Seguiranno gli incontri con il Montreux HC giovedì 2 aprile alle 19:00 e con l'Argentina venerdì 3 aprile alle 19:00.

Le semifinali si disputeranno sabato 4 aprile alle 19:00 e alle 21:30. La finale per il titolo è prevista per domenica 5 aprile alle 21:30.

Il valore della Coppa delle Nazioni

La Coppa delle Nazioni è un appuntamento cruciale per l'hockey su pista. Oltre all'Italia, partecipano Angola, Argentina, Francia, Portogallo (detentore del record di vittorie), Spagna, Svizzera e la selezione del Montreux HC. Per gli Azzurri, questa è la quinta partecipazione consecutiva. Reduci da un quarto posto nell'ultima edizione e dai recenti bronzi europeo e mondiale, l'Italia mira a confermare la propria crescita e a testare soluzioni tattiche in vista dei World Skate Games 2026, in programma ad Asunción, Paraguay, dal 2 al 18 ottobre.

Montreux sarà l'unico impegno internazionale prima dell'appuntamento iridato, offrendo un'occasione preziosa per valutare il gruppo.

Tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse su FISR TV, mentre le altre gare saranno visibili su World Skate TV.

Convocati e preparazione

Il Commissario Tecnico Alessandro Bertolucci ha convocato la seguente rosa: Andrea Borgo, Matteo Cardella, Elia Cinquini, Francesco Compagno, Leonardo Diquigiovanni, Andrea Malagoli, Gioele Piccoli, Alberto Pozzato (esterni); Mattia Verona, Stefano Zampoli (portieri). Tra le novità, spicca il ritorno di Elia Cinquini e l'inserimento di giovani talenti come Leonardo Diquigiovanni, Gioele Piccoli e Matteo Cardella, già protagonisti nelle rappresentative giovanili e reduci da una prima parte di stagione positiva in Serie A1.

Gli Azzurri hanno svolto un primo raduno il 16 e 17 marzo 2026 a Recoaro Terme, con il secondo raduno che coincide con la partenza per la Svizzera. Montreux sarà un banco di prova importante per valutare il gruppo in chiave internazionale.

Programma completo del torneo