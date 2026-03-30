Francesco Bagnaia ha concluso al nono posto il Gran Premio degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, svoltosi sul circuito di Austin. Un risultato che non può soddisfare il pilota Ducati, soprattutto dopo l'ottima prestazione nella Sprint del sabato, dove aveva conquistato la seconda posizione. La gara domenicale, tuttavia, ha evidenziato ancora una volta le persistenti difficoltà nella gestione delle gomme, un aspetto cruciale che Bagnaia ha analizzato con grande lucidità nel post-gara.

"Facciamo tanta fatica nella gestione delle gomme", ha dichiarato Bagnaia.

"In passato, con la Ducati, si riusciva sempre a trovare costanza. Quest’anno, invece, le cose non stanno andando per il verso giusto da questo punto di vista". Il pilota ha comunque evidenziato alcuni step in avanti rispetto alla tappa precedente in Brasile, in particolare grazie a una Sprint positiva, ma ha ammesso che in gara il passo non è stato sufficiente per competere ai massimi livelli.

Le sfide tecniche e la performance in gara

Approfondendo le sue difficoltà, Bagnaia ha spiegato: "Già dal warm-up non avevo grandi sensazioni. Se ci poteva stare nella Sprint un degrado perché nei primi giri avevo spinto molto, nel GP invece questo consumo è anomalo perché io ho cercato anche di gestire e nei fatti non ho mai spinto al 100%.

Specialmente nella parte destra della mescola, il degrado era molto alto". Queste problematiche hanno pesantemente condizionato la sua prestazione, impedendogli di replicare il ritmo promettente mostrato nella gara breve del sabato.

Guardando al prossimo appuntamento a Jerez de la Frontera, Bagnaia ha sottolineato le sfide che attendono la Ducati: "Su quella pista è molto importante curvare ed è la cosa su cui stiamo facendo maggior fatica. Vedremo se poi ci saranno cose da provare nei test". Il pilota ha poi aggiunto una considerazione significativa sui rivali, affermando che "in questo momento Bezzecchi e l’Aprilia fanno un po’ quello che vogliono e lui è il favorito per il titolo".

Bezzecchi e Aprilia: i favoriti per il titolo

Il riferimento esplicito a Marco Bezzecchi e all’Aprilia evidenzia la loro attuale superiorità in questo avvio di stagione. Bagnaia non ha nascosto la sua ammirazione per il rivale, riconoscendo che "Bezzecchi va fortissimo" e che, al momento, rappresenta il principale candidato al titolo mondiale. Questa dichiarazione sottolinea il valore delle prestazioni di Bezzecchi, che si sta imponendo come un vero dominatore nella griglia della MotoGP.

La prossima gara a Jerez si configura quindi come un banco di prova fondamentale per Bagnaia e la sua Ducati. Sarà cruciale trovare soluzioni efficaci per ridurre il divario con i diretti concorrenti e rilanciare le proprie ambizioni nella lotta per il campionato.