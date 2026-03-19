Francesco Bagnaia si prepara con grande determinazione al Gran Premio del Brasile 2026, il secondo appuntamento della nuova stagione del Motomondiale. Il pilota ufficiale Ducati è pronto a voltare pagina dopo un avvio di campionato deludente a Buriram e punta a tornare protagonista su un tracciato inedito per l’era moderna della MotoGP: l'Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia. Alla vigilia di questo evento attesissimo, Bagnaia ha espresso sia la sua grande curiosità che qualche riserva iniziale sulle caratteristiche del circuito.

Il Circuito di Goiânia: Una Sfida Inedita

Il Gran Premio del Brasile si terrà sull’Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia, un impianto permanente che riaccoglie il Motomondiale dopo un’assenza prolungata, risalente all’ultima volta nel 1989. Inaugurato nel 1974 e successivamente ristrutturato nel 2014, il circuito presenta una lunghezza inferiore ai quattro chilometri, precisamente 3,835 chilometri, ed è prevalentemente destrorso. La sua posizione a circa 750 metri di altitudine aggiunge un ulteriore elemento di sfida per i piloti e i team. Questo layout breve e tecnico è destinato a mettere alla prova le capacità di adattamento dei piloti e l'efficacia delle messe a punto delle moto.

Le Attese e le Impressioni di Bagnaia

In vista di questo debutto, Francesco Bagnaia non ha nascosto le sue sensazioni. "La curiosità prima di arrivare in una nuova pista è sempre tanta. Non vedo l’ora", ha affermato il campione. Tuttavia, ha anche condiviso una prima impressione sul layout: "il tracciato è davvero molto piccolo, ma vedremo poi venerdì i veri valori in campo. Sarà una giornata impegnativa". Il pilota piemontese si è detto anche impaziente di incontrare il pubblico locale: "Sono anche curioso di vedere l’accoglienza dei tifosi, sembrano realmente appassionati della MotoGP", evidenziando l’attesa per il calore e l’entusiasmo del pubblico brasiliano.

Il Ritorno Storico della MotoGP in Brasile

Il ritorno della MotoGP in Brasile segna un momento storico per il Motomondiale. Dopo oltre due decenni di assenza, la classe regina fa il suo rientro nel Paese sudamericano grazie a un importante accordo quinquennale tra Dorna, il governo di Goiás e Brasil Motorsport. Ufficializzato nel dicembre 2024, l'accordo prevede lo svolgimento del GP di Goiânia dal 2026 al 2030. L'evento di quest'anno, il secondo round della stagione 2026, è in programma per il weekend del 20-22 marzo. Goiânia, che ha ospitato il Motomondiale tra il 1987 e il 1989, è stata scelta per riportare la massima categoria in Sudamerica dopo l’ultima gara a Jacarepaguá, Rio de Janeiro, nel 2004.

Il circuito è stato oggetto di significativi lavori di ammodernamento, inclusi il rifacimento dell’asfalto e adeguamenti strutturali, per garantire la conformità agli standard di sicurezza FIM in vista dell'evento.