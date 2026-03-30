La Gand Wevelgem di ieri, domenica 29 marzo, ha regalato l'ennesima vittoria della Alpecin nelle grandi classiche del ciclismo. Dopo il successo in solitaria di Mathieu Van der Poel ad Harelbeke, questa volta la vittoria è andata a Jasper Philipsen, abile a imporsi allo sprint finale. La gara ha preso vita sui passaggi sul muro del Kemmelberg, dove Wout van Aert e Van der Poel hanno attaccato insieme a Florian Vermeersch. Tuttavia, Vermeersch è stato distanziato nel terzo assalto al Kemmelberg, mentre i due eterni rivali si sono ritrovati da soli davanti.

Nonostante l'apparente spettacolo di forza dei protagonisti, l'ex corridore e ora commentatore di Sporza, Jan Bakelants, ha offerto un’interpretazione diversa della dinamica che ha portato al successo di Philipsen.

'Se avesse voluto, avrebbe potuto raggiungere il traguardo'

Secondo Bakelants, è stata in realtà una scelta strategica di Van der Poel quella di non forzare il ritmo nella fuga con Van Aert, permettendo così il recupero del gruppo e lo sprint conclusivo. "C’erano buone possibilità che ce l’avrebbero fatta se avessero atteso Florian Vermeersch", ha spiegato l’opinionista. Un elemento chiave che ha alimentato questa analisi è stato il dato relativo alla frequenza cardiaca di Van der Poel durante l’azione decisiva.

Gli analisti hanno osservato come il campione abbia pedalato all’80% della frequenza cardiaca espressa ad Harelbeke. Questo valore suggerisce un impegno più contenuto del previsto: "Non sembrava volesse rischiare fino in fondo; se davvero avesse voluto resistere fino al traguardo, avrebbe potuto farlo", ha aggiunto Bakelants.

Van Avermaet: 'Wout avrebbe dovuto fare Harelbeke'

Al centro del dibattito anche le condizioni di forma di Wout van Aert. Il corridore belga, che si è dimostrato capace di tenere il ritmo quando Van der Poel lo ha messo alla prova, resta però un'incognita in vista del Fiandre. Anche l'altro opinionista Greg Van Avermaet ha condiviso in parte le osservazioni di Bakelants, facendo emergere dubbi sulle prestazioni future di Van Aert.

Greg Van Avermaet ha ricordato di aver già parlato della doppia strategia prevista dalla Alpecin-Premier Tech che ha ingabbiato van Aert, con l'opzione della fuga di VDP e dello sprint di Philipsen. Sulle possiblità di Van Aert in vista del Giro delle Fiandre, Van Avermaet ha spiegato che questa prova della Gand non rappresenta un test davvero indicativo. L'ex corridore ha sottolineato che il campione della Visma avrebbe dovuto correre venerdì ad Harelbeke per capire davvero il suo livello, data la peculiarità della Gand.