Il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha presentato la sfida contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni agli Europei U21 2027. L'incontro si terrà giovedì 26 marzo alle 18.15 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Baldini ha espresso fiducia nel gruppo, sottolineando che “nel calcio di oggi non esistono partite scontate”.

Un gruppo unito e motivato

Baldini ha elogiato i suoi ragazzi, definendoli “stupendi, meravigliosi”. Ha evidenziato il piacere nello stare insieme e la loro voglia di crescere. Il tecnico ha rimarcato la sinergia e la dedizione della squadra.

Analisi tattica e legame con Empoli

Analizzando l'avversario, Baldini ha spiegato che la Macedonia del Nord adotta un 4-4-2. L'esito dipenderà dall'approccio dell'Italia, puntando a un “risultato bello” tramite concentrazione e determinazione. Il CT ha anche ricordato il suo legame emotivo con Empoli, città dove ha realizzato il sogno di giocare contro grandi squadre.

Bartesaghi: duttilità e mentalità vincente

Il difensore Davide Bartesaghi ha parlato della grande responsabilità di indossare le maglie di Milan e Nazionale, evidenziando la sua versatilità tattica (esterno in difesa a 4 o “braccetto” a 3). Descrivendo la squadra come “forte, con fiducia”, Bartesaghi ha riferito che sia Baldini che Allegri gli chiedono di mantenere un atteggiamento positivo e di dare il massimo nei momenti difficili.

Il percorso nelle qualificazioni europee

La partita di Empoli segna la seconda giornata del girone di ritorno delle qualificazioni agli Europei Under 21 2027, che si svolgeranno in Albania e Serbia. L'Italia aveva già affrontato la Macedonia del Nord in trasferta, vincendo 1-0 con un gol di Marianucci, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Moruzzi. Questa vittoria ha rappresentato un ottimo avvio nel girone per gli azzurrini.