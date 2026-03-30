La Nazionale italiana Under 21 si appresta alla delicata trasferta in Svezia per le qualificazioni agli Europei 2027. Dopo il convincente 4‑0 rifilato alla Macedonia del Nord, gli Azzurrini affronteranno martedì 31 marzo alle ore 18.30 i pari età svedesi a Boras, con l’obiettivo di mantenere il passo della Polonia, capolista del Gruppo E.

Le parole del commissario tecnico

Il commissario tecnico Silvio Baldini ha espresso fiducia nel gruppo: «Non sarà difficile fare le scelte, perché i ragazzi si stanno allenando tutti bene e a prescindere da chi sceglierò, sono sicuro di non sbagliare.

In questi giorni, anche dopo la Macedonia del Nord, hanno risposto tutti alla grande».

Baldini ha poi analizzato i progressi della squadra, notando un miglioramento significativo da settembre, favorito dall'aumento del minutaggio nei rispettivi club. I giocatori hanno sviluppato una chiara «idea di gioco». Il CT si è detto «sereno», sottolineando l'impegno e l'importanza del miglioramento quotidiano. Ha evidenziato progressi in fase di non possesso, dove tutti «rincorrono», e un centrocampo più verticale, con inserimenti che spesso portano a gol.

Strategia e mentalità per la sfida

Sul piano tattico, Baldini ha messo in guardia sulla fisicità degli avversari: «Non c’è da scherzare con la Svezia, è una squadra fisicamente prestante e dobbiamo riuscire a fare noi la partita ‘addosso’ a loro e non viceversa.

Servirà grande ritmo e intensità. Il palleggio in avanti richiederà di essere corti per la riconquista immediata». Il CT ha ipotizzato per gli avversari un 4‑4‑2 in fase di possesso e un 4‑3‑1‑2 in quella di non possesso, con possibili variazioni al 3‑4‑3.

Un pensiero è stato infine rivolto alla Nazionale maggiore: «Facciamo parte tutti della stessa famiglia e il nostro pensiero, i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro cuore, non possono che essere rivolti lì».

I precedenti con la Svezia

La Svezia sarà il terzo incrocio per gli Azzurrini nelle ultime quattro fasi di qualificazione. Nei ventuno precedenti, l'Italia vanta nove vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte (32 gol fatti, 21 subiti). Tra questi, spicca la doppia finale del 1992, che consegnò all’Italia il primo titolo europeo Under 21.