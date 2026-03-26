L'affollato calendario del ciclismo per questa settimana di fine marzo ha proposto oggi, giovedì 26, la quarta tappa della Volta Catalunya, la Ronde van Brugge femminile e la seconda tappa della Coppi e Bartali. Al Catalunya il protagonista è stato il forte vento, che ha costretto l'organizzazione a cancellare l'arrivo in salita a Vallter 2000 proponendo una tappa per velocisti abbastanza anonima. La corsa si è risolta con il previsto sprint, che ha premiato Ethan Vernon.

Catalunya, cancellata la salita finale

Senza la salita finale di Vallter 2000, la quarta tappa della Volta Catalunya ha cambiato completamente i suoi connotati, offrendo una nuova e inaspettata occasione alle poche ruote veloci del gruppo.

La corsa è stata molto lineare, con una fuga che ha visto come protagonisti Koen Bouwman, Merhawi Kudus, Samuel Fernandez e Baptiste Veistroffer.

Fernandez e Kudus sono poi rimasti da soli al comando, ma il gruppo ha facilmente gestito a proprio piacimento la situazione, andando a riprenderli ad una ventina di km dall'arrivo. Pidcock ne ha approfittato per incamerare tre secondi di abbuono ad un traguardo volante, stessa operazione già riuscita anche a Evenepoel nelle fasi iniziali della tappa. Poi il gruppo si è avviato verso lo sprint, con un finale in leggera salita e caratterizzato da una veloce esse negli ultimi duecento metri. Ethan Vernon, guidato dalla sua squadra, ha ben interpretato il finale, prendendo con determinazione e velocità le ultime curve e impedendo così il tentativo di sorpasso di Dorian Godon.

Vernon ha così conquistato la tappa davanti a Godon e Pidcock. Godon ha mantenuto la testa della generale, ma domani, con l'arrivo in salita a Coll de Pal, la situazione dovrebbe finalmente definirsi meglio.

🏆 @EthanVernon22 ha estat el més ràpid a @ajcamprodon i suma victòria a la Volta per tercer any!

⏮️ Reviu l'últim quilòmetre!



💥 Vernon @NSNCyclingTeam was faster than race leader @DorianGodon to get the stage win!

⏮️ Watch out the last km of the race at @Pirineu365. pic.twitter.com/xnbhnWnL3N — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 26, 2026

D'Aiuto a sorpresa alla Coppi e Bartali

Alla Ronde van Brugge femminile il gruppo ha trovato delle condizioni meteo ballerine, con una violenta grandinata a circa 40 km dall'arrivo che ha poi lasciato il posto a qualche raggio di sole per il finale.

La corsa si è decisa in volata, dopo una caduta ad un paio di chilometri dall'arrivo che ha rimescolato il gruppo e tagliato fuori Charlotte Kool. La favorita Lorena Wiebes è rimasta tutta sola nell'ultimo chilometro e non è riuscita a portarsi davanti.

Carys Lloyd (Movistar) ouvre à 19 ans son compteur World Tour sur le Tour de Bruges ! La Britannique a devancé Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et Nienke Veenhoven (Visma-Lease a Bike).



Fait rare : Lorena Wiebes est seulement 9e, bloquée dans le trafic. pic.twitter.com/XuRpmnlb52 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 26, 2026

La Lidl Trek ha lanciato lo sprint per Elisa Balsamo, ma dall'altra parte della strada la giovane britannica Carys Lloyd ha anticipato tutte ed è andata a vincere.

Balsamo ha chiuso seconda davanti a Veenhoven e Consonni.

Infine, la Settimana Coppi e Bartali ha proposto la seconda tappa Lodi - Massalengo, sulla carta destinata i velocisti. La corsa si è invece risolta a sorpresa con un attacco di Filippo D'Aiuto, 24enne della squadra continental General Store. D'Aiuto è scattato a 8 chilometri dall'arrivo e il gruppo non ha reagito prontamente, permettendogli di guadagnare una ventina di secondi che sono risultati decisivi. La volata del gruppo è andata a Matteo Moschetti.