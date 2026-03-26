Luca Banchi (CT della Nazionale Italiana di basket), Salvatore Trainotti (direttore generale) e Giorgio Datome (coordinatore del Settore Squadre Nazionali) hanno visitato gli Stati Uniti. La missione mirava a incontrare giovani talenti italiani dei college americani e figure d'oltreoceano, rafforzando il legame con i futuri azzurri.

Strategia federale e dialogo con i talenti

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) monitora da anni i giovani atleti che scelgono la formazione sportiva e accademica negli USA. L'intento è mantenere un dialogo costante con i potenziali rappresentanti dell'Italia.

Banchi: «Il nostro desiderio è mantenere vivo il rapporto con i ragazzi dei college, per far sentire la presenza del Settore Squadre Nazionali e condividere la visione del loro percorso, armonizzandolo con le Nazionali Giovanili e Senior. Conoscerli e comprenderne la delicata fase della carriera è stato un obiettivo primario».

Incontri e monitoraggio

Durante la trasferta, sono stati incontrati Leonardo Bettiol (UMass), Achille Lonati e Andrew Osasuyi (St. Bonaventure), Dame Sarr (Duke), Giovanni Emejuru (East Carolina) e Niccolò Moretti (Florida Atlantic). La delegazione ha avuto un confronto con staff tecnici e manageriali, tra cui Brad Stevens (general manager dei Celtics) e Adrian Wojnarowski (general manager di St.

Bonaventure). Presenti Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Matteo Zuretti e Filippo Messina.

Giorgio Datome ha sottolineato l'importanza di mantenere attivi i contatti per la competitività internazionale, la programmazione a medio-lungo termine e la migliore versione delle Nazionali. Debbie Zuretti e Filippo Messina si occupano del monitoraggio settimanale delle prestazioni dei giocatori nei college. Discusso il NIL (“Name, Image, and Likeness”) e il suo impatto tra USA ed Europa.

L'obiettivo: la maglia azzurra

La FIP si impegna ad accompagnare questi giovani talenti affinché possano un giorno indossare con orgoglio e competitività la maglia azzurra.

Il ruolo di Datome nella strategia federale

Il ruolo di Giorgio Datome come coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili è ufficiale dal primo luglio 2024. Questo incarico è chiave nella strategia federale per lo sviluppo e il monitoraggio dei talenti.