Il Settore Squadre Nazionali 3x3 ha ufficializzato le pre-convocazioni per la squadra maschile che prenderà parte alle qualificazioni ai Mondiali 2026 di basket 3x3. L'obiettivo è conquistare un posto nella prestigiosa rassegna iridata che si terrà a Varsavia, in Polonia, dall'1 al 7 giugno. La selezione azzurra, sotto la guida del coach Claudio Negri e con Stefano Mancinelli nel ruolo di responsabile tecnico, si appresta a scendere in campo a Singapore l'11 e il 12 aprile per il torneo di qualificazione.

L'Italia è stata inserita nel Girone B, dove affronterà l'Egitto e la Nuova Zelanda.

Il Girone A, invece, vedrà confrontarsi Cechia, Singapore e Brasile.

Sono otto gli atleti pre-selezionati, dai quali verranno scelti i quattro che effettueranno la trasferta asiatica. I convocati sono: Matteo Corgnati (Vigevano, girone A Serie B), Lorenzo Donadio (Nocera, girone B Serie B), Carlo Fumagalli (Faenza, girone B Serie B), Flavio Gay (Scandone Avellino, Serie B Interregionale), Dario Masciarelli (Costone Siena, B Interregionale), Riccardo Salvioni (Luiss Roma, girone B Serie B), Andrea Valentini (Loreto, girone B Serie B) e Dario Zucca (Fidenza, girone A Serie B).

Il percorso dell'Italia verso i Mondiali 3x3

Il cammino dell'Italia nelle qualificazioni mondiali inizierà l'11 aprile. Il primo appuntamento è fissato per le 10:10 (ora italiana) contro la Nuova Zelanda, seguito nel pomeriggio, alle 14:30, dalla sfida contro l'Egitto.

Le partite decisive per l'accesso alla fase successiva si disputeranno il giorno seguente, il 12 aprile.

Il regolamento del torneo prevede che le prime due squadre classificate di ciascun girone (A e B) accedano alle semifinali, che si svolgeranno con incroci tra i gironi (prima contro seconda). Le vincitrici delle semifinali otterranno direttamente il pass per i Mondiali 2026. Le squadre sconfitte nelle semifinali, invece, avranno un'ultima opportunità, affrontandosi in un ulteriore incontro per aggiudicarsi l'ultimo posto disponibile per la rassegna iridata.

Tra i nomi dei pre-convocati spiccano Carlo Fumagalli e Dario Masciarelli, già noti per essere stati protagonisti nella conquista del bronzo europeo nel 2025.

Tutti gli atleti selezionati sono elementi di spicco nei rispettivi club, dove spesso si distinguono con medie punti in doppia cifra, a testimonianza del loro valore e della loro importanza sul campo.

La situazione delle qualificazioni femminili 3x3

Per quanto riguarda la squadra femminile di basket 3x3, l'Italia non dovrà affrontare il torneo di qualificazione, in quanto è già qualificata di diritto per la fase finale dei Mondiali. Nel torneo femminile, il Girone A è composto da Ungheria, Lituania ed Egitto, mentre il Girone B vede impegnate Filippine, Singapore e Brasile.