La nazionale femminile di basket ha inaugurato con una vittoria il torneo di qualificazione ai Mondiali, che si terranno a Berlino all’inizio di settembre. A San Juan, le Azzurre hanno sconfitto le padrone di casa di Porto Rico con un punteggio di 78-41, prendendo saldamente il controllo del match già nel primo tempo, conclusosi sul 45-24.

Prestazione corale e dominio fin dalle prime battute

La giocatrice più prolifica è stata Costanza Verona con 16 punti, seguita da Sara Madera con 13, Laura Spreafico con 11 e Cecilia Zandalasini con 10. Il commissario tecnico Andrea Capobianco ha espresso soddisfazione: “L’atteggiamento delle ragazze è stato eccezionale, c’è stata grande attenzione in tutti i pochi allenamenti e tutte le mie giocatrici hanno portato in campo quello che avevamo preparato.

Siamo consapevoli che siamo solo all’inizio del nostro percorso. La differenza l’abbiamo fatta in difesa, togliendo tutti i riferimenti a Porto Rico”.

Prossimi impegni nel girone

Nel medesimo girone, gli Stati Uniti hanno superato il Senegal per 110-46, mentre la Spagna ha avuto la meglio sulla Nuova Zelanda con un punteggio di 99-50. Le Azzurre torneranno in campo questa sera contro la Nuova Zelanda alle 22:00 italiane. Sabato affronteranno gli Stati Uniti, sempre alle 22:00, per poi incontrare la Spagna il 15 marzo e concludere il girone contro il Senegal il 17 marzo.

Il contesto del torneo di qualificazione

Il torneo di qualificazione si sta svolgendo a San Juan. L’Italia è inserita in un raggruppamento che comprende Porto Rico, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Spagna e Senegal.

Le prime tre squadre classificate, unitamente agli Stati Uniti già qualificati di diritto, otterranno l’accesso ai Mondiali di Berlino. Questo debutto vincente rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo iridato.