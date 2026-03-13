L’Italia del basket femminile ha compiuto un passo decisivo verso i Mondiali di Berlino 2026 battendo la Nuova Zelanda per 74‑51. La vittoria è stata costruita grazie a una difesa solida e determinata, rivelatasi l’arma vincente nei momenti chiave dell’incontro.

La difesa come arma vincente

Il commissario tecnico Andrea Capobianco ha posto l’accento sull’importanza della fase difensiva: “Anche non avendo tirato con grandi percentuali, abbiamo dimostrato che si possono vincere partite importanti come questa facendo la differenza con una difesa straordinaria.

È stata proprio la difesa, nel terzo e nel quarto periodo, a permetterci di allungare nuovamente sulla Nuova Zelanda.”

Capobianco ha aggiunto che, nonostante le percentuali offensive non fossero elevate, la squadra ha saputo reagire con “anima e voglia di superarsi”, trovando un’alternativa efficace e confermando l’importanza di partire con due vittorie su due nel percorso di qualificazione.

Cubaj: orgoglio e compattezza

Lorela Cubaj, tra le migliori in campo insieme a Cecilia Zandalasini, ha evidenziato il valore della compattezza del gruppo: “Nel momento di difficoltà siamo rimaste lì, con orgoglio. L’abbiamo vinta con la difesa, che rimane sempre il nostro marchio di fabbrica e ci dà la possibilità di giocare più serene in attacco.

Abbiamo sofferto la grande fisicità della Nuova Zelanda, la loro aggressività: sono orgogliosa di questa squadra e di come abbia saputo compattarsi quando le cose si stavano complicando.”

Ora le azzurre, dopo due partite in meno di ventiquattro ore, avranno un giorno di riposo prima di affrontare la supersfida con gli Stati Uniti, seguita dal confronto con la Spagna e, infine, martedì 17, dal Senegal. L’obiettivo è centrare una terza vittoria consecutiva che metta in cassaforte la qualificazione ai Mondiali.

Il contesto tecnico-tattico

La vittoria contro la Nuova Zelanda conferma la filosofia di Capobianco, già emersa durante l’Europeo femminile 2025, dove la difesa e l’adattabilità tattica erano stati elementi fondamentali del successo azzurro.

Il tecnico aveva allora affermato che la squadra aveva “un’anima incredibile” e la capacità di “cambiare vestito in base agli avversari”, alternando raddoppi, cambi sistematici sulle linee di passaggio e attenzione ai dettagli difensivi.

Inoltre, il rinnovo del suo incarico fino al 30 giugno 2027 da parte della Federazione Italiana Pallacanestro testimonia la fiducia nel suo progetto tecnico e nella sua capacità di guidare la nazionale femminile verso nuovi traguardi.