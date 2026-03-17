Le Nazionali di Italia e Senegal si affrontano oggi a San Juan, Porto Rico, in un incontro cruciale per le Qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. La partita, in programma alle ore 19:00, assume un significato particolare per entrambe le formazioni, sebbene con obiettivi differenti.

Per le azzurre, guidate dal coach Andrea Capobianco, il passaggio del turno è già stato certificato. L'incontro odierno rappresenta tuttavia un'opportunità fondamentale per migliorare la propria posizione nel ranking FIBA. Un successo, infatti, potrebbe avere un impatto significativo sul sorteggio dei gironi, previsto per il 21 aprile, garantendo un posizionamento più favorevole.

La situazione è ben diversa per la squadra africana del Senegal. Per mantenere vive le speranze di accedere alla fase finale dei Mondiali in Germania, le senegalesi devono imperativamente vincere contro l'Italia e, contemporaneamente, sperare che la Nuova Zelanda riesca a superare Porto Rico. Questa partita chiude il percorso delle azzurre nel torneo portoricano, che le ha viste confrontarsi con avversarie di caratura internazionale.

Italia-Senegal: l'importanza del ranking FIBA e la copertura televisiva

La posta in palio per l'Italia non è solo la vittoria sul campo, ma soprattutto la possibilità di consolidare un miglior posizionamento nel ranking FIBA. Questo aspetto è determinante in vista dei prossimi sorteggi internazionali, dove un ranking più elevato può tradursi in accoppiamenti più agevoli.

I quaranta minuti di gioco a San Juan offrono quindi l'occasione per le azzurre di chiudere il torneo con una prestazione convincente e di rafforzare il lavoro svolto finora.

L'incontro tra Italia e Senegal sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e Sky Sport Basket (canale 205). Sarà inoltre disponibile in diretta streaming sulle piattaforme RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN, permettendo a tutti gli appassionati di seguire l'ultima sfida delle azzurre.

Il percorso delle azzurre nel torneo di San Juan

Il torneo di qualificazione, svoltosi interamente a San Juan, Porto Rico, ha rappresentato un banco di prova estremamente competitivo per la nazionale italiana. Le azzurre si sono misurate in un girone impegnativo, affrontando, oltre al Senegal, squadre di alto livello come Porto Rico, Nuova Zelanda, le temibili USA e la forte Spagna.

In queste sfide, la squadra ha dimostrato notevole solidità e una spiccata capacità di adattamento contro avversarie con diverse caratteristiche tecniche e fisiche.

Il cammino dell'Italia a San Juan ha confermato la costante crescita del gruppo allenato da Capobianco. La squadra ha saputo alternare una difesa aggressiva a un gioco d'attacco fluido ed efficace, sfruttando al meglio il talento delle proprie esterne e la solidità dimostrata sotto canestro. La qualificazione ai Mondiali di Germania 2026, che si terranno a settembre a Berlino, rappresenta un traguardo di grande prestigio, segnando il ritorno della nazionale femminile nell'élite iridata dopo un'assenza che durava dal lontano 1994.