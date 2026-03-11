Parte da San Juan il cammino della nazionale italiana femminile di basket verso i Mondiali 2026. L’esordio è in programma contro Porto Rico, padrone di casa, nella prima giornata del torneo di qualificazione.

La partita si giocherà nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con palla a due fissata alle ore 01.00 italiane. L’Italia, reduce da una stagione segnata da infortuni ma in buona forma, affronta un avversario da non sottovalutare, soprattutto per il calore del pubblico locale.

Le forze in campo

Le Azzurre partono con i favori del pronostico, soprattutto grazie alla profondità del roster.

Porto Rico può contare su giocatrici di rilievo come Imani McGee‑Stafford, con esperienza in WNBA e in Cina, sorella del noto JaVale McGee, e Arella Guirantes, ex Schio, principale realizzatrice del team. Il pacchetto delle lunghe portoricane è completato da Trinity San Antonio e dalla veterana Pamela Rosado, quasi quarant’anni e ancora protagonista.

L’Italia, invece, schiera undici delle dodici giocatrici che hanno conquistato il bronzo agli Europei, con l’unica novità di Martina Kacerik al posto di Stefania Trimboli, assente per maternità. Il gruppo ha già mostrato risorse importanti, sia tra le piccole – con giocatrici come Fassina – sia tra le lunghe, grazie all’esperienza europea dei blocchi di Schio e Venezia.

Obiettivo qualificazione

Il girone di San Juan è composto da sei squadre: Italia, Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal. Gli Stati Uniti sono già qualificati per i Mondiali, perciò l’Italia punta a chiudere tra le prime tre per ottenere il pass. Anche il quarto posto potrebbe bastare, se gli USA fossero tra le prime tre.

Porto Rico è considerata la quarta forza del girone, dietro a USA, Spagna e Italia, ma davanti a Nuova Zelanda e Senegal. In questo contesto, iniziare con una vittoria è fondamentale per mettere subito pressione alle avversarie e avvicinare l’obiettivo iridato.

Il torneo di qualificazione

Il torneo di qualificazione si svolge a San Juan dall’11 al 17 marzo 2026 e vede l’Italia inserita nel Girone B insieme a Nuova Zelanda, Porto Rico, Stati Uniti, Senegal e Spagna.

Le prime tre classificate si qualificano direttamente per i Mondiali di Berlino, in programma dal 4 al 13 settembre 2026. Se gli Stati Uniti dovessero chiudere tra le prime tre, anche il quarto posto garantirebbe l’accesso alla fase finale.

Il calendario delle Azzurre prevede: Italia‑Porto Rico l’11 marzo, Nuova Zelanda‑Italia il 12, Stati Uniti‑Italia il 14, Italia‑Spagna il 15 e Senegal‑Italia il 17.