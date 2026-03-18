Si è conclusa la prima fase delle qualificazioni agli Europei 2027 di basket femminile, un percorso che vedrà le migliori nazionali contendersi il titolo continentale in Finlandia, Lituania, Belgio e Svezia. Questa fase iniziale ha coinvolto ventisette squadre, suddivise in sei gironi da quattro e uno da tre formazioni, con l'obiettivo di accedere al turno successivo.

Al termine di intense sfide, diciassette squadre hanno ottenuto il pass per la fase successiva: tutte le prime e seconde classificate di ciascun gruppo, a cui si sono aggiunte le tre migliori terze.

Un gruppo di nazionali di spicco, tra cui l'Italia, la Cechia, la Francia, la Germania, l'Ungheria, la Spagna e la Turchia, ha avuto accesso diretto alla seconda fase, essendo state esentate dalla prima per i loro impegni nei Premondiali. Le nazioni ospitanti – Finlandia, Lituania, Belgio e Svezia – sono invece già qualificate di diritto e parteciperanno a un girone separato, i cui risultati non incideranno sulla loro partecipazione al torneo finale.

Le squadre qualificate dalla prima fase

La composizione dei gironi A-G ha definito il seguente quadro delle qualificate dirette: dal Gruppo A sono passate Israele e Lussemburgo; dal Gruppo B Lettonia e Slovenia; dal Gruppo C Polonia e Slovacchia; dal Gruppo D Gran Bretagna e Austria; dal Gruppo E Bulgaria e Montenegro; dal Gruppo F Croazia e Grecia; infine, dal Gruppo G (a tre squadre) Serbia e Portogallo.

Tra le terze classificate, hanno conquistato l'accesso alla fase successiva Danimarca, Paesi Bassi e Ucraina, dimostrando grande determinazione. Sono state invece eliminate Islanda, Irlanda, Svizzera e Romania.

L'elenco completo delle diciassette squadre che proseguono il cammino verso gli Europei 2027, provenienti dalla prima fase, include: Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina.

Il sistema di qualificazione e le prossime tappe

Il sistema di qualificazione complessivo prevede la partecipazione di trentotto nazionali e si articola in due fasi principali, ciascuna suddivisa in due finestre di gioco, con un calendario che si estende da novembre 2025 a febbraio 2027.

Le quattro nazioni co-ospitanti – Belgio, Finlandia, Lituania e Svezia – pur essendo già qualificate automaticamente, saranno comunque inserite in un gruppo separato e disputeranno le partite previste durante il percorso di qualificazione, sebbene i loro risultati non influenzeranno l'accesso al torneo finale.

La seconda fase delle qualificazioni si svolgerà in due finestre cruciali: la prima dall’8 al 18 novembre 2026 e la seconda dal 7 al 17 febbraio 2027. Ogni squadra affronterà tre partite in ciascuna finestra. In questa fase verranno formati sei gironi da quattro squadre, e solo le prime due classificate di ogni gruppo otterranno il prestigioso pass per gli Europei 2027. L'atteso sorteggio per la composizione dei gironi della seconda fase è fissato per il 31 marzo 2026, un appuntamento chiave che definirà il percorso delle aspiranti al titolo continentale.