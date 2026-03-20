La mezzofondista Nadia Battocletti si appresta ad affrontare la finale dei 3000 metri indoor con l'obiettivo di salire sul podio. L'appuntamento è fissato per sabato 21 marzo alle ore 19:22 a Torun, in Polonia, nell'ambito dei Campionati Mondiali Indoor di atletica leggera. Questa competizione segna il suo debutto assoluto in una rassegna iridata al coperto, una sfida che la vede protagonista con grandi ambizioni.

Battocletti: dal successo olimpico al debutto indoor

Nadia Battocletti, già medaglia d'argento olimpico e mondiale nei 10.000 metri e bronzo iridato nei 5000 metri, affronta per la prima volta la stagione indoor.

La sua scelta di cimentarsi sui 3000 metri, una distanza inferiore alle sue specialità abituali, dimostra la sua versatilità e la determinazione a competere ai massimi livelli. I Mondiali Indoor si svolgono nel weekend del 20-22 marzo, e la sua partecipazione è tra le più attese.

Il record italiano e le avversarie da battere

Battocletti arriva a questa finale forte del nuovo record italiano indoor sui 3000 metri, stabilito a Liévin con il tempo di 8:26.44. Questa prestazione l'ha collocata al terzo posto, dietro le etiopi Freweyni Hailu (8:24.59) e Aleshign Baweke (8:26.29), che saranno tra le principali avversarie anche a Torun. Altri nomi da tenere d'occhio includono le australiane Linden Hall e Jessica Hull, e la kazaka Norah Jeruto, tutte atlete di spicco pronte a lottare per le medaglie.

Dove seguire la finale in diretta

La finale dei 3000 metri indoor sarà trasmessa in diretta su RaiSportHD (gratuitamente e in chiaro) e su Sky Sport Arena (canale 204, per abbonati). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play (gratis) e su Sky Go e NOW (per abbonati). Per un aggiornamento costante, OA Sport garantirà la diretta testuale dell'evento.

L'Italia ai Mondiali: una partecipazione da record

La partecipazione di Battocletti si inserisce nel contesto di una delegazione azzurra da record. La squadra italiana, convocata dal direttore tecnico Antonio La Torre, è composta da 26 atleti (13 uomini e 13 donne). Questo numero eguaglia il primato di presenze individuali per l'Italia in una rassegna iridata in sala, stabilito nell'edizione di Parigi 1997. Per Battocletti, come già sottolineato, si tratta del debutto assoluto in un Mondiale indoor, un'occasione importante per la sua carriera.