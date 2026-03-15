Oliver Bearman ha conquistato un importante quinto posto nel Gran Premio di Cina, seconda prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Il giovane britannico della Haas ha saputo sfruttare le occasioni offerte dalla gara, inclusa l’assenza della McLaren, per chiudere alle spalle delle due Mercedes e della Ferrari. Il distacco dal vincitore, Andrea Kimi Antonelli, è stato di 57.268 secondi, con il pilota italiano che ha preceduto Lewis Hamilton dopo un acceso duello.

Al termine della corsa, Bearman ha raccontato le sue sensazioni, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nelle prime fasi: "Sono tornato molto indietro e sono riuscito a superare di nuovo alcune macchine.

Per fortuna, il tempismo della safety car è stato perfetto, quindi penso che con la sfortuna del primo giro e la fortuna del tempismo della safety car, siamo riusciti a pareggiare i conti". Il pilota Haas ha poi aggiunto: "Dopo di ciò, ho fatto una bella gara. Sai, sono riuscito a superare, e la macchina era davvero veloce, quindi si sorride".

La rimonta e il ruolo della safety car

La gara di Bearman è stata caratterizzata da una partenza complicata che lo ha costretto a recuperare posizioni. Il britannico ha saputo approfittare del momento favorevole offerto dall’ingresso della safety car, che ha permesso di rimescolare le carte e di riportarlo in lotta per le posizioni di vertice. La strategia del team e la velocità della Haas hanno fatto il resto, consentendo a Bearman di chiudere la gara in quinta posizione, un risultato che conferma la crescita del pilota e della scuderia.

La crescita della Haas

La prestazione solida della Haas, che ha visto anche Ocon arrivare settimo, sottolinea il buon momento della scuderia dopo un avvio di stagione difficile. Il sorpasso su Carlos Sainz, gestito con facilità, ha rappresentato uno dei momenti simbolici della gara, confermando la competitività della Haas su un tracciato impegnativo come quello di Shanghai.