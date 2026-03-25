La Lega Serie B ha presentato a Roma la nuova piattaforma B4People, un'iniziativa strategica che unifica tutte le attività legate alla sostenibilità sociale, ambientale ed educativa. L'annuncio è stato dato dal presidente Paolo Bedin durante un importante incontro a Palazzo Brasini, alla presenza dei club della Serie B, evidenziando come la Lega sia "più di un campionato".

Bedin ha sottolineato che la Lega rappresenta "venti città, territori, milioni di fan", andando oltre la semplice organizzazione di un torneo. Ha inoltre evidenziato la funzione educativa dell'organismo e l'impiego del fondo sviluppo per finanziare il progetto, garantendo che non graverà sui club.

La visione ESG e i primi progetti

La piattaforma B4People si inserisce in un ambizioso progetto ESG (Environmental, Social, Governance) con una chiara visione triennale, pienamente allineato agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Il primo intervento concreto prenderà il via a Palermo, nell'ambito dell'Integrity tour, con un modulo pilota focalizzato sulle dipendenze digitali. Questa iniziativa è stata realizzata in stretta collaborazione con il dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato dal capo dipartimento Paolo Molinari.

La piattaforma include anche importanti iniziative volte al contrasto delle discriminazioni di genere.

Queste sono state rilanciate dalla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, la quale ha rimarcato come "lo sport è un canale straordinario di comunicazione", enfatizzando l'importanza di veicolare immagini ed esempi positivi, citando le recenti Olimpiadi femminili come modello.

Il contributo dello sport al bene comune

Un messaggio video della ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, ha rafforzato il concetto, ribadendo che tali iniziative dimostrano come "il calcio e lo sport possano essere un’occasione di promozione delle pari opportunità" per tutti.

A conclusione dell'incontro, il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha affermato che tutte le azioni intraprese mirano a contribuire al bene comune.

Ha descritto la Serie B come una lega capace di produrre effetti significativi oltre la cronaca sportiva, consapevole del proprio ruolo nel dare un contributo alla comunità, senza la presunzione di risolvere ogni problema. Abodi si è detto convinto che il modello presentato diventerà un punto di riferimento e uno stimolo per altre realtà.

L'impegno storico della Lega Serie B

La Lega Serie B vanta una consolidata tradizione nella promozione di iniziative sociali e culturali. Tra i progetti passati si ricordano “Dallo stadio all’Italia in campo la bellezza”, volto a valorizzare il patrimonio architettonico e turistico attraverso le partite del campionato, e diverse campagne di sensibilizzazione su temi cruciali come la prevenzione sanitaria e l'inclusione. Questi precedenti confermano la continuità e la coerenza di un impegno che, con la nuova piattaforma B4People, si struttura ora in modo ancora più organico e sistematico.