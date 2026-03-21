La Benetton Treviso ha siglato una vittoria significativa nell’United Rugby Championship, superando gli Ospreys con un perentorio 31-19. La partita, caratterizzata da un’intensità notevole e numerosi episodi chiave, ha visto la formazione veneta imporsi grazie a un avvio dirompente e a una straordinaria efficacia offensiva. I biancoverdi hanno saputo poi gestire con grande lucidità anche i momenti più complessi della ripresa, resistendo ai tentativi di rimonta gallesi e superando le fasi delicate segnate da cartellini.

L’inizio della sfida è stato un monologo della Benetton: già al terzo minuto, il potente pack biancoverde ha sfondato la difesa avversaria, aprendo la strada a Siua Maile per la prima meta.

La successiva trasformazione di Jacob Umaga ha fissato il punteggio sul 7-0. I veneti hanno mantenuto alta la pressione, e pochi minuti dopo è stato lo stesso Umaga a trovare un varco nella linea difensiva gallese. Immediatamente a seguire, Ignacio Mendy ha sfruttato uno spazio aperto per mettere in seria difficoltà gli Ospreys, dimostrando la determinazione offensiva della squadra di casa.

Primo tempo: l'accelerazione biancoverde e la reazione gallese

Gli ospiti hanno tentato una reazione al dodicesimo minuto: una manovra corale ben orchestrata, innescata da Harri Deaves, ha liberato Keiran Williams per la meta che ha accorciato le distanze sul 7-5. Tuttavia, la Benetton ha prontamente alzato nuovamente il ritmo.

Tra il ventesimo e il ventottesimo minuto, Onisi Ratave ha seminato il panico nella difesa gallese con due pericolosi break. Da una di queste incursioni è scaturita quella che è stata definita la meta più spettacolare del match: Rhyno Smith ha inventato un’azione di grande qualità, finalizzata con maestria da Ignacio Mendy. Con la trasformazione impeccabile di Umaga, il punteggio si è portato sul 14-5.

Al trentacinquesimo minuto, ancora Mendy ha dimostrato la sua pericolosità trovando un ulteriore varco nella difesa avversaria. Nel finale di tempo, gli Ospreys sono riusciti ad accorciare le distanze grazie a una meta di Reuben Morgan-Williams, che ha fissato il parziale sul 14-10 prima della pausa, lasciando aperta ogni possibilità per la ripresa.

Secondo tempo: la gestione lucida e la chiusura del match

La seconda frazione di gioco si è aperta con una nuova marcatura gallese: al quarantacinquesimo minuto, un’azione ben costruita da Jack Walsh ha permesso a Keiran Williams di realizzare la sua seconda meta personale, portando il risultato sul 14-12. La risposta della Benetton è stata però immediata e decisa: al quarantacinquesimo minuto, Umaga ha innescato Ratave, che ha finalizzato l’azione con una meta, ristabilendo il nuovo allungo sul 19-12.

Un momento cruciale si è verificato al cinquantesimo minuto, quando Ross Moriarty degli Ospreys ha ricevuto un cartellino giallo, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica. La Benetton ha sfruttato l’occasione: al cinquantatreesimo minuto, Ratave ha firmato la sua seconda meta personale, portando il divario sul 24-12.

Nonostante un tentativo di reazione degli Ospreys al cinquantottesimo minuto con un guizzo di Morgan-Williams, la Benetton ha di fatto chiuso i conti al sessantasettesimo minuto: Umaga, servito con precisione da Marini, ha realizzato la meta del 31-12. Sebbene i padroni di casa abbiano subito due ammonizioni tra il settantunesimo e il settantaduesimo minuto, gli Ospreys sono riusciti solo ad accorciare nel finale, al settantanovesimo minuto, con una meta di Luke Davies, fissando il risultato definitivo sul 31-19.

Questa prestazione convincente della Benetton Treviso sottolinea la solidità della squadra veneta e la sua capacità di gestire le fasi cruciali del match. Tali elementi rappresentano un segnale estremamente positivo in vista dei prossimi e impegnativi appuntamenti nell’United Rugby Championship, confermando le ambizioni del club.