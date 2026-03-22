Matteo Berrettini si prepara per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista romano affronterà il monegasco Valentin Vacherot nella notte italiana tra domenica 22 e lunedì 23 marzo. L'incontro, sul campo Grandstand, inizierà non prima della mezzanotte, dopo una serie di match femminili e maschili.

Berrettini arriva a questa sfida dopo aver superato brillantemente due turni. Ha battuto il francese Alexandre Muller in due set e poi ha avuto la meglio sul kazako Alexander Bublik, testa di serie numero dieci del torneo. Le vittorie hanno evidenziato una condizione fisica in crescita e un gioco solido.

Dopo una giornata di riposo, l'azzurro cercherà di confermare i progressi contro un avversario che, pur essendo ostico, appare alla sua portata.

Valentin Vacherot: l'avversario in ascesa

Valentin Vacherot, numero ventiquattro del seeding, ha attirato l'attenzione nel circuito grazie al suo sorprendente trionfo a Shanghai lo scorso autunno. Da allora, il monegasco ha continuato a raccogliere risultati positivi, avvicinandosi all'ingresso nella top venti mondiale. Non ci sono precedenti ufficiali tra Berrettini e Vacherot nel circuito maggiore, rendendo questa sfida particolarmente interessante anche dal punto di vista tattico.

Orari, programma e copertura televisiva

Il match tra Berrettini e Vacherot è previsto come ultimo incontro sul campo Grandstand, con inizio non prima della mezzanotte italiana.

Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis. La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW e Tennis TV. Sarà disponibile anche una diretta testuale.

La giornata di gare sul Grandstand inizierà alle ore 16.00 italiane con la sfida tra E. Quinn e J. Lehecka. A seguire, ma non prima delle 18.30, si terrà l'incontro femminile tra E. Svitolina e H. Baptiste. Seguiranno E. Rybakina contro M. Kostyuk e Q. Zheng contro M. Keys. Solo dopo questi incontri, e comunque non prima della mezzanotte, Berrettini e Vacherot si contenderanno un posto negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami.